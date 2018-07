Salvini | su Regeni da Egitto promesso che giustizia sarà fatta

Regeni - Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi. E poi dice : “Giustizia egiziana sarà rapida”. L’omicidio due anni e mezzo fa : Un mese fa aveva archiviato la questione legata al caso di Giulio Regeni privileggiando le “buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto“. Ora, invece, Matteo Salvini è andato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi. E alla fine il Viminale ha diffuso una nota per dire che il ministro dell’Interno ha rinnnovato la richiesta di “fare piena luce sull’omicidio dello studente ...

Salvini ha detto che Sisi gli ha promesso giustizia su Regeni : Roma, 18 lug., askanews, - 'Su quanto accaduto a Giulio Regeni mi è stato promesso chiarezza e che giustizia verrà fatta dal presidente e dal ministro dell'Interno, con risposte certe in breve tempo'. ...

Regeni - Salvini ad Al Sisi : ora risposte : 19.28 Il ministro Salvini ha incontrato al Cairo il presidente Al Sisi al quale ha chiesto "chiarezza" e di "fare piena luce sull'omicidio Regeni. Mi è stata promessa chiarezza e chiarezza sarà fatta con risposte certe in breve tempo. Con l'Egitto la collaborazione è strategica, ma la premessa è Regeni'". Il presidente Al Sisi ha confermato "la volontà di arrivare a risultati definitivi dalle indagini sull'omicidio". Anche sulla Libia le due ...

Caso Regeni : Salvini - da Egitto promessa di risposte in tempi brevi (2) : (AdnKronos) – “Dobbiamo riallacciare una collaborazione tra Italia e Egitto -ha detto Salvini- che è fondamentale, strategica, inevitabile. La premessa, ovviamente, è la chiarezza su quanto accaduto a Giulio Regeni. Chiarezza è stata promessa, e chiarezza e giustizia verrà fatta per la famiglia ma anche per il popolo italiano. Siamo sicuri che l’iniziativadella giustizia egiziana sarà rapida e darà risposte certe”. ...

Regeni : Salvini - da Egitto risposte certe in breve tempo : "Mi è stato promesso chiarezza e chiarezza sarà fatta, con risposte certe in breve tempo". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini di ritorno dall'incontro al Cairo con Al ...

Roma, 18 lug. (AdnKronos) – "Mi è stato promesso chiarezza, con risposte certe in breve tempo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Sisi a Il Cairo.

Salvini al presidente dell'Egitto : fare piena luce su Regeni : Il vicepremier al Cairo ha rinnovato la richiesta ad Al Sisi. Al centro dei colloqui i temi di sicurezza e immigrazione clandestina

Salvini vede Al Sisi al Cairo : "Fare piena luce sull'omicidio Regeni" : Il ministro dell'Interno incontra il presidente egiziano. La replica: "Su Giulio vogliamo fare giustizia". Una visita inattesa anche per la famiglia che nei giorni scorsi aveva visto il premier Giuseppe Conte

Sisi a Salvini - su Regeni farò giustizia : ANSA, - IL CAIRO, 18 LUG - Il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi ha confermato al vicepremier e ministro dell'interno, Matteo Salvini, "la volontà e il grande desiderio di arrivare a risultati ...

Caso Regeni - Salvini in Egitto incontra Al Sisi : 'Fare piena luce' - : Il ministro dell'Interno ha incontrato al Cairo il presidente egiziano. Il Viminale riferisce di un colloquio "lungo e cordiale". Al centro dei colloqui il rafforzamento delle iniziative in tema di ...

Salvini incontra Al Sisi : piena luce su omicidio Regeni : Il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini ha incontrato questa mattina a Il Cairo il presidente egiziano Abd al-Fatt al-Ss e il ministro dell'Interno egiziano, e nell'occasione ha ...

Salvini incontra presidente egiziano : fare luce su caso Regeni : Roma, 18 lug., askanews, - Si è svolto questa mattina a Il Cairo un lungo e cordiale colloquio tra il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ...