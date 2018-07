Salvini querela Roberto Saviano

"Una carezza e una querela". Salvini replica così alla nuova invettiva di Saviano : Una carezza e una querela. replica così Matteo Salvini alla nuova invettiva di Roberto Saviano nei suoi confronti.Lo scrittore aveva scritto un nuovo capitolo dello scontro social con il ministro dell'Interno su Facebook, dopo l'ennesima notizia di morte nel mar Mediterraneo: "Assassini! Ministro della mala vita, sui morti in mare parla di 'bugie e insulti' - aveva scritto Saviano - ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto ...

**Migranti : Salvini - a Saviano una carezza e una querela** : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – “Il ‘signor’ Saviano mi dedica queste frasi: ‘Ministro della Mala Vita, quanto piacere le dà veder morire bimbi innocenti in mare? Ministro della Mala Vita, l’odio che ha seminato la travolgerà’. Cosa rispondergli? Merita al massimo una carezza e una querela”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su twitter replicando a Roberto Saviano. L'articolo ...

Saviano contro Salvini : "delirio onnipotenza - bypassa Bonafede"/ Ministro Lega : "altri insulti - nuova querela" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini , ancora, : 'delirio d'onnipotenza' sul caso migranti-Diciotti, 'bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?'.

Saviano contro Salvini : "Ministro della malavita querelami pure"/ 'Dissenso' dello scrittore "Lega come Putin" : Saviano contro Salvini su migranti e fondi Lega: 'Ministro della malavita querelami pure, sei come Putin'. Lo scrittore: 'Lega come la Russia'.