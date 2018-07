Salvini incontra Al Sisi | piena luce su omicidio Regeni

Salvini incontra presidente egiziano : fare luce su caso Regeni : Roma, 18 lug., askanews, - Si è svolto questa mattina a Il Cairo un lungo e cordiale colloquio tra il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ...

Salvini incontra responsabili Avis : ANSA, - MILANO, 13 LUG - Donare prima di partire per le vacanze. L'invito dell'Avis , Associazione volontari italiani del sangue, per far fronte all'emergenza sangue in estate è stato raccolto dal ...

Salute - emergenza sangue : Salvini incontra il Presidente Avis : Donare prima di partire per le vacanze. L’invito dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del sangue) per far fronte all’emergenza sangue in estate è stato raccolto dal Ministero dell’Interno, con un incontro tra il Ministro Matteo Salvini, il neo eletto Presidente dell’Avis nazionale Gianpietro Briola e il Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi. ”Sono un donatore – ha detto il Ministro ...

Migranti - Salvini incontra Conte : 'Con me 21mila sbarchi in meno' : 'Il mio obiettivo - dice parlando dell'Italia - è un'immigrazione controllata e qualificata, come negli altri paesi del mondo. L'immigrazione alla Renzi e alla Mare Nostrum alla 600 mila sbarchi, ...

Matteo Salvini vola a Mosca per la finale dei Mondiali - ma non incontra Putin : Matteo Salvini vola in Russia: domenica 15 luglio, il vicepremier e ministro dell'Interno sarà a Mosca, dove incontrerà il ministro dell'Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Per il momento, non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Vladimir Putin. A diffondere la notizia sono state fonti della Lega.La scorsa settimana, a proposito delle nazionali in gara ai Mondiali, il leader ...

Salvini incontra il vicepremier libico : 'Togliere embargo alla Libia - da ue solo parole' : 'Il problema è che al momento non ci sono mezzi di sostegno a disposizione della Guardia costiera e della polizia sul territorio. Non riusciamo a garantire la sicurezza marittima perchè la Libia è ...

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Libania Grenot : «Sono italiana al 100% - pronta a incontrare Salvini» Le immagini|Video : L’atleta di origini cubane, che insieme a Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu e Ayomide Folorunso ha vinto l’oro ai Giochi del Mediterraneo, racconta la sua vita tra Cuba e l’Italia

«Prime le italiane» : la foto delle atlete azzurre che hanno vinto l’oro è virale foto|video E Salvini : «Vorrei incontrarle» : virale la foto della squadra vincitrice nella staffetta 4x400 ai Giochi del Mediterraneo: Raphaela Luduko, Maria Benedicta Chigbolu, Libania Grenot, Ayomide Folorunso

Libiana Grenot - trionfatrice ai Giochi del Mediterraneo : "Mi sento italiana - per me conta solo onorare il tricolore. Incontrare Salvini? Volentieri" : "Io mi sento italiana, e come faccio sempre quando scendo in pista penso solo a onorare la maglia azzurra e il tricolore. Il resto non conta". Libiana Grenot, in un'intervista rilasciata all'agenzia Dire, commenta la sua vittoria ai Giochi del Mediterraneo, dove ha conquistato il podio alla staffetta 4x400, assieme alle colleghe Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso e Raphaela Lukudo. La scatto che le ha immortalate sorridenti a pochi ...

Salvini : "Bravissime - mi piacerebbe incontrarle". Meloni : "I radical chic strumentalizzano" : La loro vittoria è diventata un simbolo e sui social il trionfo di Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo e Libania Greno è sempre più un affare politico. Anche Matteo Salvini ha voluto congratularsi con le atlete italiane che hanno conquistato l'oro nella 4x400 dei Giochi del Mediterraneo."Bravissime, mi piacerebbe incontrarle e abbracciarle", scrive il ministro dell'Interno sul suo profilo Facebook, ...