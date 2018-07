Salvini ha detto che Sisi gli ha promesso giustizia su Regeni

Salvini ha detto che Boeri - Inps - dovrebbe dimettersi : Mosca, 15 lug., askanews, - Tito Boeri 'presidente dell'Inps, fa politica' e 'in un mondo normale' 'ti dimetti' se non 'sei d'accordo su niente' delle politiche del governo. Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli Interni, a Mosca per la prima visita di un ministro del nuovo ...

Alcune cose che ha detto Salvini dalla Russia : Roma, 15 lug., askanews, - 'Sono orgoglioso di essere il primo ministro del nuovo italiano italiano a venire in missione ufficiale in Russia'. E' quanto ha detto, tra le altre cose, il ministro dell'...

Cos'ha detto Boeri sui suoi rapporti con Salvini : 'Normalmente - ha detto Boeri a Radio 24 - ho interazioni con il ministro del Lavoro, con il ministro dell'Economia e con il presidente del Consiglio. Raramente ci …

Salvini incontra (per caso) i parlamentari tunisini : “Offesi perché ho detto che la Tunisia esporta galeotti? Me ne dispiaccio” : “Se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole me ne dispiaccio”. Matteo Salvini non le vuole chiamare scuse ufficiali (“Lei scriva quello che le pare, io sono stato chiaro”), ma intanto ha deciso di ammorbidire le sue dichiarazioni. Il fuori programma va in scena nel centro di Milano, Four Season hotel nel cuore del quadrilatero della moda. Il ministro dell’Interno, il giorno dopo il raduno di Pontida, si ...

Pontida 2018 - cos’ha detto Salvini e quale futuro per la Lega : Ovazioni, cori di “Matteo-Matteo”, magliette dedicate (“Il Matteo giusto ce lo abbiamo noi”), bagno di folla, e immancabile selfie con Salvini come ormai accade in qualsiasi sala o piazza giunga il leader della Lega e ministro degli Interni. All’annuale raduno di Pontida bandiere di tutte le autonomie – non manca la Catalogna – e la folla della prima Lega Nord sebbene non ci siano Umberto Bossi e ...

Alcune cose che ha detto Salvini da Pontida : Pontida , Bg, , 1 lug. , askanews, 'Le Europee del prossimo anno saranno un referendum fra l'Europa delle elite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli ...

Poveri - Salvini : già detto - prima italiani : 12.23 "I dati usciti oggi sugli oltre 5 milioni di persone che vivono in povertà assoluta mi confermano nella giustezza dell'obiettivo che ci siamo dati con tutto il governo: ovvero mettere al centro prima gli italiani e dare priorità assoluta alle loro necessità". Così il vicepremier e ministro Salvini commenta i dati dell'Istat che registra un boom delle persone in povertà assoluta come non si registrava da 13 anni.

Alessia Morani - sconcertante attacco a Matteo Salvini : 'Non ha fatto niente' - lo ha detto davvero : Ancora lei. Ancora Alessia Morani , la piddina che , ri, mette nel mirino Matteo Salvini . Lo fa su Twitter, dove scrive: 'Mentre Salvini gioca a battaglia navale con Tonielli , concentratissimo, non ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...

NO A VENDITA DI CANNABIS LIGHT/ Italia - Benedetto Della Vedova contro il CSS sulla canapa : "Salvini ora..." : No a VENDITA di CANNABIS LIGHT, Italia: il Consiglio Superiore di Sanità si pronuncia e sottolinea come la presenza di Thc a bassa concentrazione possa essere ugualmente pericoloso.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:45:00 GMT)

Migranti - tasse e Germania-Messico. Cosa ha detto Salvini a "Non è l'Arena" : L'inizio è colloquiale. "È vestito con una camicia bianca, è un simbolo di armonia. Non è così?", gli domanda il conduttore Massimo Giletti. Matteo Salvini replica: "Me l'ha suggerita mia figlia, è l'unica da cui prendo ordini". Poi però si arriva ai temi caldi, quelli che hanno visto in queste settimane il ministro dell'Interno al centro delle ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Quello che Salvini non ha detto sull’Aquarius : Su una cosa Matteo Salvini ha ragione: purtroppo l’aver fatto la voce grossa lo scorso 9 giugno, bloccando lo sbarco in Italia della nave Aquarius con oltre 600 migranti a bordo, ha svegliato la dormiente Bruxelles. Ma non c’è da andarne fieri. Il prezzo pagato è essersela presa con una categoria fragile e debole: uomini, donne e bambini in mezzo al mare. E questo è un dato di fatto. Che l’episodio abbia una valenza meramente politica lo dicono ...

Cosa ha detto Salvini a Otto e mezzo su migranti - Macron e telegiornali Rai : "Il presidente francese ci dà lezioni, ma gli ho detto che non mi sembra garbato dire vomitevole" al popolo italiano. Anche perché Macron l'anno scorso ha chiuso i porti". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto, intervistato a ‘Otto e mezzo' alle critiche del presidente francese all'Italia, sOttolineando inoltre che "la Francia ospita meno della metà ...