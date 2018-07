«Salvini è un fascista - Renzi un bullo». L’Italia di oggi vista da Giampaolo Pansa : «Il ministro del'Interno è un uomo prepotente. E poi questa arroganza e questa impreparazione, che si accoppia con quella del M5S. Insomma se lei mi chiedesse se comprerei un’auto usata da lui…». Intervista a tutto campo al grande giornalista

Liliana Segre chiede a Salvini di annullare la festa neofascista : ... chiedendo al ministro se al Viminale fossero a conoscenza dell'esistenza di una manifestazione politica 'di patente carattere anticostituzionale'. Già nelle scorse settimane ben 22 sindaci del ...

La Lega alla festa neofascista : c’è anche il “braccio destro” di Salvini : Il deputato ex coinquilino del ministro dell’Interno. Il senatore candidato con Forza Nuova. Sono solo due dei sei leghisti che parteciperanno alla manifestazione degli estremisti di Lealtà Azione. Sono tutti Salviniani di ferro, per rinsaldare un rapporto che ha fatto la fortuna del ministro dell’Interno Lega e fascisti insieme alle elezioni: succede a Fiumicino"

La Lega alla festa neofascista : c'è anche il "braccio destro" di Salvini : Colla, oggi a Montecitorio, è salito agli onori della cronaca anche per un polemico botta e risposta con Fedez. «Prenditi Fedez e ridacci Bud Spencer» scriveva sul suo Facebook a pochi giorni dalla ...

Il prete contro Salvini : "Fascista e razzista - deve scomparire" : Quello che forse è il più duro attacco a Matteo Salvini di questi mesi è arrivato da un uomo di chiesa. Don Aldo Antonelli, prete abruzzese e penna freelance dell"Huffington Post, è stato intervistata dal programma di Radio 24, La Zanzara, dove si è prodigato in una spassionata invettiva contro il leader della Lega.Per esempio:"Salvini è un fascista e un razzista, non ci piove. Dice più o meno le stesse cose di Hitler. Che fino a quando era vivo ...

Calenda : “Salvini? Non è il fascista che torna. Sa usare bene mezzi di comunicazione e ha riconosciuto paure del Paese” : “C’è bisogno di di un nuovo congresso, una mozione per fare una grande assise di rifondazione nel centrosinistra a settembre o a ottobre. Prima è, meglio è. Serve una segreteria larga, e penso che oggi il riferimento naturale sia quello di Paolo Gentiloni”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro Carlo Calenda espone la sua ricetta per uscire dal pantano del centrosinistra, proponendo un nuovo movimento allargato. “Sciogliere il Pd?” – ...

Che fine ha fatto Sören Mojem? Il macchinista punk della Ong tedesca che aveva dato del "fascista" a Salvini è sparito dal web : Si chiama Sören Mojem ed è il macchinista punk della Ong tedesca Mission Lifeline che aveva usato l'epiteto "fascista" per definire Matteo Salvini. Sul suo profilo, il macchinista aveva pubblicato un post in cui diceva: "La politica ha perso, è arrivato il momento di agire"."Questo signore è nell'equipaggio della nave della Ong tedesca che, in attesa di caricare immigrati, mi dà del "fascista"... Rassicurante ...

Ong tedesca a Salvini : «Fascista». E lui posta la foto di un volontario e risponde : «Rassicurante direi...» : Il ministro definito «fascista» in un tweet (poi rimosso) dalla ong Mission Lifeline contrattacca postando una foto di un volontario: «Ecco chi c'è su quelle navi. Rassicurante, direi»

Migranti - Salvini : «Altre due navi dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita». Altri 500 profughi in arrivo. La Cei: «L'Italia non resti sola»

