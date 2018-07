Salvini al presidente dell' Egitto | fare piena luce su Regeni

Salvini incontra presidente egiziano : fare luce su caso Regeni : Roma, 18 lug., askanews, - Si è svolto questa mattina a Il Cairo un lungo e cordiale colloquio tra il vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e il ...

"Perché con Salvini in Russia c'era il presidente di una associazione politica?". E' polemica per la presenza di Savoini nella delegazione italiana : "Quali motivazioni hanno giustificato la presenza a Mosca del presidente di un'associazione politica collaterale alla Lega come 'Lombardia-Russia', durante la riunione ufficiale tra i Ministri degli Interni russo e italiano su un tema cruciale e riservato quale quello della cyber sicurezza? L'associazione Lombardia-Russia era in possesso delle necessarie autorizzazioni?". Lo chiede Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, con ...

Dl dignità - Salvini : se non è d'accordo - Boeri si dimetta | Replica del presidente Inps : 'I dati non si fanno intimidire' : ...al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e delle minori entrate di cui all'articolo 1 e 2 - si legge - e comunica le relative risultanze al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia ...

Il presidente Macron - Salvini Putin e Maradona in tribuna : il tifo sugli spalti Le immagini : Allo stadio Luzhniki di Mosca la sfida che decide la squadra Campione del Mondo del 2018Allo stadio Luzhniki di Mosca la sfida che decide il Campione del Mondo 2018

Salute - emergenza sangue : Salvini incontra il Presidente Avis : Donare prima di partire per le vacanze. L’invito dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del sangue) per far fronte all’emergenza sangue in estate è stato raccolto dal Ministero dell’Interno, con un incontro tra il Ministro Matteo Salvini, il neo eletto Presidente dell’Avis nazionale Gianpietro Briola e il Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi. ”Sono un donatore – ha detto il Ministro ...

Nave Diciotti - Di Maio : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio - ma il Presidente ha sbloccato la situazione” : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio. Il Presidente della Repubblica ha sbloccato una situazione nella quale era giusto chieder garanzie perché si perseguissero quelli che si erano comportati male. Rispetto la decisione del Presidente”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma, sul caso della Nave Diciotti sbarcata ...

Roberto Fico - il presidente della Camera si schiera con Saviano : guerra totale contro Salvini : La decisione di spostare 42 milioni di euro dal sistema di accoglienza a quello dei rimpatri ha scatenato un nuovo scontro tra il grillino Roberto Fico e il leghista Matteo Salvini . La tensione nella ...

Truffa rimborsi - presidente Mattarella riceverà Salvini per un colloquio : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il vicepremier Matteo Salvini sulla vicenda della Truffa rimborsi che riguarda la Lega Nord.Continua a leggere