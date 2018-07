Salvini al Cairo vede al Sisi | fare piena luce su Regeni

agi

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Missione di Matteoin Egitto.Il ministro dell'Interno e vice premier ha incontrato questa mattina a Ilil presidente al-e il ministro dell'Interno egiziano e nell'occasione ha rinnovato la richiesta disull'omicidio dello studente italiano Guido. Lo riferisce il Viminale in una nota in cui si parla di "lungo e cordiale" colloquio che "ha riguardato il rafforzamento delle iniziative in tema di sicurezza, contrasto all'immigrazione clandestina e al terrorismo".