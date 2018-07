Salvini al Cairo vede al Sisi : fare piena luce su Regeni : Missione di Matteo Salvini in Egitto.Il ministro dell'Interno e vice premier ha incontrato questa mattina a Il Cairo il presidente al-Sisi e il ministro dell'Interno egiziano e nell'occasione ha rinnovato la richiesta di fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano Guido Regeni. Lo riferisce il Viminale in una nota in cui si parla di "lungo e cordiale" colloquio che "ha ...