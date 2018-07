Safe Bag conclude accordo vincolante per acquisto Care 4 Bag : Safe Bag ha raggiunto un accordo vincolante per l' acquisto del 60% della Società Care 4Bag, principale operatore greco nell'ambito del servizio di protezione bagagli. L'intesa è stata conclusa con gli ...

Safe Bag; accordo vincolante per l'acquisto della greca Care 4 Bag : Rosso di un punto percentuale per il titolo Safe Bag, -1,03% a 4,78 euro, che poco fa ha annunciato di aver concluso con gli azionisti di riferimento, Kostas Darivakis, Sotiris Anyfantis e Athanassios ...

Safe Bag acquista 51% Wrapping Service : Safe Bag ha concluso positivamente l'acquisto del 51% della Wrapping Service LLC, la prima delle due principali società del Gruppo PackandFly in corso di acquisizione, in cui confluiranno, comunque, ...

Safe Bag - OK da assemblea ad aumento di capitale per acquisto PackandFly : Via libera dall'assemblea degli Azionisti di Safe Bag all'aumento di capitale a servizio dell'operazione di acquisto del Gruppo PackandFly . La delibera, assunta all'unanimità degli azionisti presenti,...