Rugby – Il Benetton pronto per il ritiro | appuntamento a Calalzo di Cadore

Carlo Benetton - i funerali a Treviso. Feretro portato dai ragazzi del Rugby : Una città intera si muove, silenziosa, per dare il suo ultimo saluto a uno degli imprenditori più importanti della Marca, Carlo Benetton , uno dei quattro fratelli di quella famiglia che ha fatto ...

Carlo Benetton - morto il più giovane dei fratelli/ Ultime notizie - il cordoglio del mondo del Rugby : Carlo Benetton è morto, Ultime notizie: addio al più giovane dei fondatori della nota azienda di abbigliamento, famosa in tutto il mondo. Aveva 74 anni, era malato da mesi(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:29:00 GMT)

Inizia la stagione del Benetton Rugby : tra gli obiettivi da centrare il Guinness PRO14 e l’European Rugby Challenge Cup : Una nuova stagione tutta da gustare quella del Benetton Rugby, i biancoverdi a Treviso E’ ufficialmente Iniziata stamane la nuova stagione sportiva del Benetton Rugby, durante la quale il club biancoverde sarà impegnato in Guinness PRO14 e nell’European Rugby Challenge Cup. La preparazione proseguirà, presso il centro sportivo de “La Ghirada”, per le prossime tre settimane con sessioni di allenamento doppie da lunedì al mercoledì e ...

Rugby - operazione alla spalla per Ignacio Brex : intervento perfettamente riuscito per il giocatore del Benetton : Il Benetton Rugby ha reso noto che è perfettamente riuscito l’intervento alla spalla per Ignacio Brex Benetton Rugby comunica che il proprio atleta Ignacio Brex è stato sottoposto ad intervento di artroscopia alla spalla sinistra presso la Casa di Cura Città di Parma. L’intervento è riuscito alla perfezione. Il club ringrazia il Dottor Carlo Felice de Biase e la sua equipe per l’operazione effettuata. L'articolo Rugby, operazione alla ...

Rugby – Nasce il Benetton Supporters Club : In vista della prossima stagione il Club biancoverde è lieto di annunciare la nascita del Benetton Rugby Supporters Club Nato con lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili alla promozione della società biancoverde, il Supporters Club ha l’intento di progettare e realizzare lo sviluppo e la crescita a lungo termine del tifo organizzato, promuovendone il radicamento sul territorio e non solo nel rispetto dei ...

Rugby - lo Zebre Club sfiderà in due amichevoli estive prima il Grenoble e poi il Benetton : Sono due le amichevoli che disputerà lo Zebre Rugby Club nel corso di questa estate, i bianconeri affronteranno prima il Grenoble e poi il Benetton Si delinea il calendario delle gare amichevoli dello Zebre Rugby Club dell’estate alle porte che precederanno il via della stagione agonistica 2018/19. Dopo la prima amichevole di Grenoble in Francia del 17 Agosto 2018 alle ore 19, la seconda ed ultima uscita di avvicinamento all’inizio del Guinness ...

Rugby – Il Benetton nuovamente studiato nel corso People Management : Benetton Rugby per il terzo anno caso di studio del corso People Management Come accaduto nelle ultime due stagioni sportive, il Benetton Rugby nei recenti mesi è stato caso di studio del corso di alta formazione People Management. Un progetto nato dalla collaborazione tra Ca’ Foscari Challenge School, Adecco Italia e Adecco Training. Il corso finalizzato alla creazione di profili professionali in grado di coordinare e gestire i processi di ...

Rugby – CUOA Business School e Benetton insieme per promuovere lo sport : Giornata di formazione con il Benetton Rugby per gli allievi del CUOA. L’iniziativa realizzata da CUOA Business School e Benetton Rugby promuove lo sport come risorsa da cui imparare e trarre ispirazione da mettere a frutto in azienda. Per i partecipanti dell’11ª e 12ª edizione dell’MBA Imprenditori di CUOA Business School, venerdì 8 giugno è stata una giornata dedicata alla formazione outdoor, organizzata in collaborazione con Benetton Rugby. ...

Rugby – Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone della Benetton : Dewaldt Duvenage sarà un nuovo leone biancoverde Benetton Rugby è lieto di comunicare l’arrivo a titolo definitivo di Dewaldt Otto Duvenage, proveniente dagli Stormers franchigia di Super Rugby con base a Città del Capo. Nato a Bellville (Sudafrica) il 22 maggio 1988, pesa 79kg ed è alto 175cm. Mediano di mischia dinamico, ha tra le sue caratteristiche principali la rapidità nei movimenti, l’abilità nei passaggi ed un’ottima lettura del ...

Rugby – Antonio Rizzi è un nuovo giocatore del Benetton Rugby : Antonio Rizzi parla dopo il suo trasferimento al Benetton Rugby, ecco le parole del mediano di apertura ex del Petrarca Rugby “Sono onorato e fiero che mi sia stata data la grande opportunità di far parte del Benetton Rugby, è la squadra che tifo sin da bambino e per me è un sogno che si avvera poter indossare questa prestigiosa maglia. Non vedo l’ora di iniziare la pre-stagione e conoscere bene tutti i miei nuovi compagni di squadra”. Con ...

Rugby – Il Benetton ingaggia il giovane terza linea Giovanni Pettinelli : Dal Rugby Calvisano arriva al Benetton il giovane terza linea Giovanni Pettinelli Benetton Rugby è lieto di comunicare l’arrivo in biancoverde di Giovanni Pettinelli, terza linea proveniente dal Rugby Calvisano. Si tratta del quinto innesto in vista della stagione sportiva 2018/2019. Giocatore dalle notevoli qualità tecniche e fisiche, nato a Venezia il 13 marzo 1996, 193cm per 108kg, si è formato nel Lyons Venezia Mestre con cui ha guadagnato ...

Rugby a 7 - il Benetton non lascia scampo agli avversari : i biancoverdi vincono l’Automaster Rovigo Festival : Il Benetton vince l’Automaster Rovigo Rugby Festival, torneo svoltosi nella giornata di oggi a Rovigo: battuta in finale la Nazionale Italiana Seven Si è svolto questa mattina a Rovigo l’Automaster Rovigo Rugby Festival, torneo internazionale di Rugby a 7 che ha coinvolto, oltre ad una selezione dei Leoni biancoverdi, anche Nazionale Italiana Seven, la Nazionale Inglese, la Nazionale Spagnola, la Nazionale Svedese, i Dogi, il Rugby Rovigo ...

Rugby – E’ ufficiale : il giovane Marco Zanon al Benetton : Il Benetton Rugby è lieto di rendere ufficiale l’arrivo in biancoverde del giovane atleta Marco Zanon proveniente dal Mogliano Rugby Centro fisico e veloce classe 1997, è un prodotto del vivaio del Rugby Bassano 1976. Arrivato in Ghirada già in U16 nella stagione 2012/2013, ha poi disputato anche l’annata successiva con la maglia dei Leoni biancoverdi U18 prima di passare all’Accademia Zonale di Mogliano. Nel giugno del 2015 con il Mogliano ...

Rugby – Il Benetton annuncia l’ingaggio di Giuseppe Di Stefano : Altro rinforzo in casa Benetton Rugby: dalle Fiamme Oro arriva la prima linea Giuseppe Di Stefano Dopo l’arrivo di Derrick Appiah annunciato la scorsa settimana, Benetton Rugby è lieta di comunicare l’innesto in rosa di un’altra prima linea che risponde al nome di Giuseppe Di Stefano. Pilone destro nato ad Udine il 18 marzo 1989, pesa 126 kg ed è alto 192 cm. Cresciuto rugbisticamente nei Wasps di Castellammare di Stabia, dal 2012/2013 ha ...