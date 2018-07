Ronaldo saluta su Instagram in italiano | ' Buongiorno'

Juve - Ronaldo saluta i tifosi : più di 4 milioni di like per il suo 'buongiorno' : Cristiano Ronaldo saluta i nuovi tifosi della Juventus e i social lo inondanò di apprezzamenti. In appena tre ore, il post dell'attaccante bianconero su Instagram ha ottenuto oltre 4 milioni e 200mila ...

Presentazione Cristiano Ronaldo - il portoghese saluta i nuovi tifosi [VIDEO] : Presentazione Cristiano Ronaldo – E’ una giornata storica per la Juventus che ha presentato Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri adesso possono essere considerati i netti favoriti anche per la Champions League, i tifosi sono sempre più scatenati. Il portoghese ha salutato i supporter bianconeri, l’entusiasmo in casa Juventus è ormai alle stelle. GUARDA IL VIDEO –> Presentazione ...

Cristiano Ronaldo - i tifosi bianconeri : 'Portaci la Champions'. Il portoghese saluta Allegri : 'Sono pronto a giocare' : La giornata di Ronaldo parte prestissimo, con un blitz in sede alla Continassa, con foto di rito e firma insieme con il presidente Andrea Agnelli. Alle ore 9.54 si presenta al JMedical, ad attenderlo ...

Cristiano Ronaldo saluta i tifosi : "Italia - come stai - tutto bene?" : Torino è in fermento per l'arrivo di Cristiano Ronaldo . I tifosi della Juventus non vedono l'ora di lunedì per affollare l'aeroporto di Caselle in vista dell'arrivo del fuoriclasse di Funchal che ...

Juve - Marcelo saluta Ronaldo : '10 anni fantastici - ma saremo di nuovo insieme!' : ... non perché sei il miglior giocatore del mondo, ma anche per la persona che sei! Quando smetterò di giocare mi siederò al bar a bere una birra, racconterò tante storie e mostrerò tutte le nostre foto!...

Cristiano Ronaldo - la Spagna saluta il fuoriclasse : 'Non c'è un altro come lui' : Anche Sport titola sul portoghese: 'Shock Cristiano', e spiega che 'il Real accoglie la richiesta della sua stella e lo vende alla Juve per 105 milioni' e conclude: 'dopo l'addio di Cr7 e quello di ...

Cristiano Ronaldo saluta il Real : "È il momento di aprire una nuova fase della mia vita" : L'annuncio del suo arrivo alla Juventus è di pochi minuti fa: Cristiano Ronaldo dice addio al Real Madrid e lo fa con una lunga lettera pubblicata sul sito dei Blancos, in cui il campione lusitano dispensa parole al miele per società e tifosi:"Questi anni nel Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita. Ho solo sentimenti di enorme gratitudine per questo club, per questa tifoseria e per ...

Hala Madrid! Cristiano Ronaldo saluta il Real - la commovente lettera di CR7 : “gli anni più felici della mia vita” : Cristiano Ronaldo dice addio al Real Madrid, la lettera di ringraziamento a società e tifosi di CR7 Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus. Sono bastati 105 milioni di euro ai bianconeri per strapparlo al Real Madrid e farlo approdare a Torino. Dopo 9 anni ai Blancos, tante vittorie e tanti trofei, l’attaccante considerato uno dei più forti del pianeta, scrive una lettera di addio ai tifosi. Ecco le parole di ...