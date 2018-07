Ronaldo | il suo buongiorno social supera i 4 milioni di like in poche ore

Juve - Ronaldo saluta i tifosi : più di 4 milioni di like per il suo 'buongiorno' : Cristiano Ronaldo saluta i nuovi tifosi della Juventus e i social lo inondanò di apprezzamenti. In appena tre ore, il post dell'attaccante bianconero su Instagram ha ottenuto oltre 4 milioni e 200mila ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - l'ironia social di Boateng : grafica in stile CR7 - ma al Sassuolo! : Kevin Prince Boateng esilarante sui social: post con grafica in stile CR7 Da giorni, da settimane, non si fa altro che parlare del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il ...

Sassuolo - Boateng risponde a Cristiano Ronaldo : la FOTO che ha scatenato il web : Il Sassuolo ha piazzato il colpo Boateng, l’ex Milan si candida ad essere grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A. Nelle ultime ore presentazione di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo è arrivato a Torino. Adesso è arrivata anche la risposta del nuovo calciatore neroverde, pubblicata su Instagram una FOTO ‘alla Cristiano Ronaldo’, il nuovo calciatore del Sassuolo si presenta così. LEGGI ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - il diario del suo primo giorno in bianconero minuto per minuto : Più di trecento i posti destinati ai giornalisti provenienti da tutto il mondo: dall'Australia al Nord America. Ore 17.22 CR7 ha incontrato la squadra. Sturaro, Pjanic, Cancelo, Rugani, e tanti altri.

Jorge Mendes esalta il suo fenomeno : “Cristiano Ronaldo? Farà vincere la Champions alla Juventus” : Cristiano Ronaldo oggi è stato presentato ufficialmente come calciatore della Juventus in una conferenza stampa internazionale: dopo la sua presentazione ha parlato anche l’agente di CR7 Jorge Mendes Jorge Mendes ha permesso il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. L’ex calciatore del Real Madrid è passato in bianconero grazie alla trattativa tra Paratici ed il suo agente, avviata dopo l’acquisto della Juventus ...

Cristiano Ronaldo - tutte le auto del suo garage da sogno : È finalmente arrivato il grande giorno di Cristiano Ronaldo in Serie A. Una nuova sfida per il campione portoghese che a 33 anni, dopo cinque Palloni d’oro e altrettante Champions League vinte con il Manchester United e il Real Madrid, vuole ripetersi in quello che una volta era definito come il campionato più bello del mondo. Ma CR7 ha anche altre passioni – una su tutte le automobili – e in attesa di osservare le sue gesta in ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è a Torino! Prima l'arrivo - dopo la cena : ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto italiano : Ieri notte Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino: dopo l'arrivo a Caselle, il portoghese ha cenato alla 'Mandria'. ecco cosa ha mangiato CR7 nel suo primo pasto in italia Mentre il mondo intero era impegnato a guardare gli sviluppi della festa dei Mondiali di Russia 2018, vinti dalla Francia, all'aeroporto di Caselle è sbarcato Cristiano Ronaldo. Con un giorno d'anticipo ...

Torino - è già Ronaldo mania. In attesa di CR7 in suo onore sono nati un gelato - un cocktail e una pizza : Un gusto di gelato, un cocktail e una pizza a lui dedicati. sono solo alcune delle iniziative che la suggestione dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera ha portato ai tifosi della Juve più creativi. E, manco a dirlo, il marketing improvvisato ha già incassato un enorme successo. Il tutto in attesa di lunedì, quando il giocatore verrà presentato all’Allianz Stadium dopo un’estate gloriosa per la Juve e la ...

Ronaldo : il video emozionante del Real Madrid per il suo addio : 'Grazie Cristiano' : Sul canale ufficiale del Real Madrid è stato pubblicato un video, visibile qui sotto, visualizzato in poche ore da più di 5 milioni di persone. E' il modo in cui il club spagnolo dice addio al campione Cristiano Ronaldo, in forza alla squadra per ben 9 anni. E' un video emozionante, di quelli che arrivano dritti al cuore dei tifosi come uno dei missili lanciati dal super campione. Il video dell'addio del Real Madrid a Ronaldo Il video che sta ...

Cristiano Ronaldo pazzo per le auto lussuose : tutti i numeri : I tifosi juventini sono molto esaltati in questi giorni: avere in squadra un atleta come Cristiano Ronaldo non è cosa da poco. Ma come per tutti i calciatori, il tifo implica anche una conoscenza dell'...

Cristiano Ronaldo : la Juventus sarà il suo ultimo club - : Mendes ha anche aggiunto: " Cristiano è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà: è un bellissimo attico nel centro di Torino . Auguriamo a ...

Cristiano Ronaldo - Mendes svela : “la Juventus il suo ultimo club” : Juventus-Cristiano Ronaldo, si continua a parlare della trattativa del secolo, i bianconeri hanno piazzato un colpo incredibile per tutto il calcio italiano. Ecco le interessanti indicazioni dell’agente Mendes a Sport: “Sono molto contento per Cristiano. Sono felice che abbia preso questa decisione, la Juventus sarà la sua ultima squadra. E’ con i bianconeri che chiuderà la sua meravigliosa carriera. Ringrazio Andrea Agnelli ...