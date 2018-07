Roma | Veicolo in fiamme | bloccata la A1 Roma-Napoli

romadailynews

: Questo veicolo a guida autonoma, credo sia un prototipo di moto uscito da Tesla, non reggerebbe il traffico e le bu… - skande : Questo veicolo a guida autonoma, credo sia un prototipo di moto uscito da Tesla, non reggerebbe il traffico e le bu… - poliziadistato : Presentati a Roma i dati sui controlli della #poliziastradale agli pneumatici su 10 mila auto. L’iniziativa è promo… - emergenzavvf : #Roma #12lug, una squadra di #vigilidelfuoco è intervenuta in viale Regina Elena per l’#incendio di un autobus di l… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– Sulla A1il traffico e’ bloccato verso la Capitale da Ferentino ad Anagni per unin. Sul posto sonno accorsi i Vigili del fuoco. Sul Grande Raccordo Anulare, traffico congestionato in esterna da Flaminia a Boccea; in interna code da Prenestina ad Appia. Ingorgo sul Tratto Urbano della A24, 3 km di traffico molto intenso da Tor Cervara al bivio per la Tangenziale est, verso il centro. 2 km di code anche sulla Diramazionesud da Torrenova al Raccordo. Incolonnamenti sulla-Fiumicino all’altezza del Viadotto della Magliana verso l’Eur. Verso l’Eur si rallenta anche sulla Pontina da Pomezia sud a Castelno per un incidente avvenuto in precedenza. Lo comunica Astral Infomobilita’ nel notiziario viabilita’. L'articoloinla A1proviene daDailyNews.