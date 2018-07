Roma | Usb | 26 luglio sciopero Atac dalle 20 alle 24

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– “Usb ha aperto le procedure diinperche’ l’azienda continua a non garantire un adeguato livello di sicurezza per i lavoratori e per i cittadini e non si assume alcuna responsabilita’”. “Quando un conducente dichiara un guasto lo fa sotto la propria responsabilita’ e per la sicurezza delle persone che trasporta, mentre l’azienda sta facendo pressioni per proseguire il servizio, anche in condizioni non ottimali”. Cosi’ l’Usb in una nota. “Non e’ possibile uscire di casa per recarsi al lavoro e rischiare di essere aggredito perche’ l’utenza riconosce nei lavoratori i disservizi creati dall’azienda”. “Non e’ possibile continuare a lavorare con vetture vecchie, obsolete e rumorosissime che danneggiano la salute. E’ inammissibile non avere neppure ...