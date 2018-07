Roma | ucciso dopo inseguimento sul Gra | sentenza ribaltata | poliziotto condannato a 8 mesi

Roma - pedone investito e ucciso a Centocelle. Grave ciclista travolta da tir : Un uomo di 89 anni è stato investito e ucciso in via dei Castani, a Centocelle, Roma. L'incidente mortale è avvenuto alle 9.13: i vigili del V Gruppo stanno cercando di ricostruire la dinemica della ...

Genzano di Roma. Quarantenne travolto e ucciso da un pirata : Investito da un pirata della strada è morto sul colpo un Quarantenne. Il ciclista romeno di 43 anni stava andando

Roma - clochard ucciso a bastonate in centro per uno sguardo di troppo : Uno sguardo di troppo, un insulto sono bastati a far scattare una violenta lite tra clochard , armati di bastoni, finita nel sangue la scorsa notte nel centro di Roma . Un senzatetto è stato ucciso a ...

Roma - choc a Trastevere : clochard ucciso a bastonate : Una parola di troppo, un insulto, forse un piccolo furto e una lite tra clochard finisce nel sangue: un morto e un ferito grave. La lite è scoppiata la scorsa notte in viale Trastevere,...

Roma : Lite tra clochard - uno ucciso a bastonate : Roma – Una Lite all’ultimo sangue. Una rissa a colpi di bastone che ha causato un morto, quella avvenuta questa notte intorno alle 2 in Viale Trastevere. Una discussione nata per motivi sconosciuti, tra due senza fissa dimora, in cui ad avere la peggio e’ stato un romeno che e’ stato preso a bastonate fino alla morte. Non si conoscono al momento i dettagli della vicenda, tantomeno le esatte identita’ dei due, quel ...

Chef travolto e ucciso a Roma - testimone : “L’investitore stava guidando contRomano” : Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Continua a leggere L'articolo Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” proviene da NewsGo.

Chef travolto e ucciso a Roma - testimone : “L’investitore stava guidando contRomano” : Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Continua a leggere L'articolo Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” proviene da NewsGo.

Secondo un testimone l'auto che ha ucciso lo chef Narducci viaggiava contRomano : l'auto guidata da Fabio Feola che ha ucciso lo chef Alessandro Narducci e la sua amica Giulia Puleio viaggiava contromano. A sostenerlo è un Secondo testimone oculare dell'incidente mortale accaduto presso Lungotevere della Vittoria. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.L'uomo, un ciclista, ha raccontato di aver visto la Mercedes Classe A guidata dell'indagato procedere contromano nella corsia occupata dal motorino delle ...

Chef travolto e ucciso a Roma - testimone : “L’investitore era contRomano” : Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore era contRomano” Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore era contRomano” Continua a leggere L'articolo Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore era contRomano” proviene da NewsGo.

Roma - lo chef Narducci ucciso dall'automobilista al cellulare : 'Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla ...

Roma - lo chef Narducci ucciso dall'automobilista al cellulare : 'Quel ragazzo che è sceso dalla Classe A era sconvolto, faceva avanti e indietro fra i due corpi, stringeva il telefonino, chiamava i soccorsi e urlava: Sbrigatevi, non voglio avere due morti sulla ...

Roma/ paziente ucciso da un colpo di pistola accidentale di un vigilante nell'altra sala : Tragedia a ROMA. G.R., un uomo di 69 anni ha perso la vita mentre si trovava in sala di attesa di uno studio medico in Viale Palmiro Togliatti 1640, nel quartiere di Colli Aniene. La vittima è stata raggiunta da un colpo accidentale di arma da fuoco esploso da F.M., una guardia giurata di 40 anni che si stava sottoponendo ad una visita per il rinnovo del porto d'armi nella stanza adiacente. La dinamica Sul posto, oltre ai carabinieri di ...

Ucciso nello studio medico a Roma - il vigilante torna libero : Fabian Manzo torna libero. La guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per la morte di Gaetano Randazzo , il pensionato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'...

Ucciso nello studio medico a Roma - il vigilante torna libero : Fabian Manzo torna libero. La guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per la morte di Gaetano Randazzo , il pensionato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'...