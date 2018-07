Roma | tre nomi per il dopo Alisson

THE RomaNTICS - INTRECCI D'AMORE/ Su Cielo il film con Katie Holmes (oggi - 17 luglio 2018) : The ROMANTICS - INTRECCI D'AMORE va in onda su Cielo oggi in prima serata. Nel cast tra gli altri Katie Holmes e Anna Paquin, alla regia Galt Niederhoffer. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 09:41:00 GMT)

Emergenza buche - i Romani sono costretti a tapparsele da soli : Bomboletta spray e bitume. sono queste le armi del piccolo esercito di romani che ha risposto all"appello di Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, ed oggi è sceso in strada per tappare le buche che minano l"asfalto di Monteverde (guarda il video).In molte vie di Roma le condizioni dell'asfalto sono ancora in condizioni pietose. "Se segnalassimo ogni buca con la bomboletta, la Capitale vista dal satellite sarebbe un"enorme macchia gialla", ...

Roma - militari bloccano immigrato a Rebibbia : il video fa discutere. Trenta : 'Intervento ineccepibile' : Diventa un caso il video pubblicato da Fanpage.it che mostra l'Intervento di due militari fuori dalla metro di Rebibbia , a Roma : un cittadino straniero viene immobilizzato a terra, tra urla ...

Un normale controllo? Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro di Roma. Trenta : "Li ringrazio" : Sono le 18.25 di sabato 14 luglio quando l'occhio di uno smartphone si attiva e registra immagini concitate appena fuori la stazione metro di Rebibbia, periferia di Roma. Si vedono due militari, impegnati nell'operazione "Strade sicure", che fermano un immigrato. Le immagini, in possesso di Huffpost, iniziano con il fermato già a terra, con del sangue ben visibile sulla testa. I due soldati, coadiuvati da un vigilantes in servizio presso ...

Roma - porte scorrevoli : Alisson verso la Premier League - mentre si avvicina Areola : Il brasiliano è conteso tra Chelsea e Liverpool, con quest'ultima società in vantaggio. Il sostituto potrebbe essere il neo campione del mondo, propenso al trasferimento nella Capitale

Roma : Otello - dal 20 luglio al 5 agosto al Globe Theatre : Roma – Dal 20 luglio al 5 agosto (ore 21.15) in scena al Globe Theatre Otello per la regia di Marco Carniti, una grande metafora dell’identità e della fragilità umana. Una tragedia moderna che esplora un dramma intimo e psicologico. Protagonisti sono Otello, un uomo tutto gerarchie e disciplina, Desdemona, che per lui rappresenta la seduzione e il desiderio di integrazione culturale e, infine, Iago, la mente dell’opera, il costruttore di ...

Roma - De Rossi in tutta sincerità : “la Juve parte tre passi avanti” : Roma, De Rossi sa bene quale sia il valore di Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus che aumenta il gap con le inseguitrici “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. ...

Tre delfini nuotano nelle acque Romane : 22.26 Sorprendente avvistamento di 3 delfini al largo della costa a Fiumicino(Roma). A vedere i cetacei sono stati gli occupanti di un'imbarcazione privata che era in navigazione a poca distanza dal vecchio faro. Già 19 esemplari di "tursiope",una specie di delfino,sono stati avvistati tra Fiumicino, Ostia e Torvaianica dai ricercatori della campagna 'delfini Capitolini', condotta da Oceanomare Delphis Onlus. I "tursiope" sono oggetto di ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l’uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L’uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla, a Roma, era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata Ventotto anni, originario del Gambia, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri. In prigione, però, c’è rimasto poco: il tentativo di violenza in via delle Camene, nel centro della Capitale, infatti, è di appena tre giorni dopo quello scatto ...

Dalla Transilvania al Maramures - viaggio nella Romania oltre Budapest : Bambini e famiglie affollano rumorosamente questa meraviglia, che non è solo estetica, ma racconta con grande passione un mondo operaio di buio e di sacrificio. Si scende lentamente, a piedi, in ...

Diretta/ Bellator Roma 2018 streaming video e tv : Petrosyan supera Allazov. Parla Sakara - Kickboxing-MMA(oggi) : Diretta Bellator Roma 2018: info streaming video e tv, orario e programma del maxi evento nella capitale con le star del Kickboxing e della MMA (Arti marziali miste), oggi 14 luglio 2018.

Florenzi contestato dai tifosi della Roma/ Video - "Trenta denari! Togli la fascia da capitano!" : Florenzi contestato dai tifosi della Roma, Video: il pubblico gli urla "trenta denari" e lo invita a Togliere la fascia da capitano per aver rifiutato di rinnovare il contratto.

