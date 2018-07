Roma | scompiglio in commissione per regolamento su taxi

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– Doveva essere una riunione operativa per far avanzare il nuovocomunale sue Ncc. Si e’ trasformata prima in uno sfogatoio, con le rappresentanze sindacali dei tassinarini sulle barricate, poi in rissa verbale, con un autista che invitava una consigliera del M5s “ad andare al mercato del pesce” e quella che rispondeva: “ci andiamo insieme a braccetto”. L’obiettivo dellacapitolina Mobilita’, convocata dal presidente Enrico Stefano, alla presenza dell’assessore Linda Meleo, era quello di raccogliere le proposte arrivate nei mesi scorsi dai rappresentanti della categoria per poterle inserire nella bozza di. Fin dai primi minuti, pero’, si sono scatenate le proteste, prima dei consiglieri del Pd, poi dei tassisti, per un presunto deficit di confronto. Gli autisti hanno chiesto a ...