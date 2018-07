Roma | Raggi annuncia rimpatrio di 14 rom con contributo del Comune

Buche Roma - la mamma di Elena Aubry a Raggi : 'Vieni a tapparle con me' : Suona il telefono di Graziella Viviano, mentre questa Madre CoRaggio delle Buche sta cerchiando di giallo l'ennesima voragine killer con la sua bomboletta spray. 'Pronto?'. Dall'altra parte del ...

Roma : Raggi - Rom rimpatrio per 14 nomadi alla Romania con l'incentivo del Campidoglio : ROMA: Raggi, Rom rimpatrio per 14 nomadi alla ROMAnia con l'incentivo del Campidoglio

GIORNALISTI INSEGUITI COI BASTONI DAI CASAMONICA/ Ultime notizie - 37 arresti : Raggi "fuori la mafia da Roma" : CASAMONICA, GIORNALISTI INSEGUITI e minacciati coi BASTONI nel fortino del clan a Porta Furba, Roma. Dopo gli arresti alta tensione tra i familiari. Ancora 6 i ricercati.

Calciomercato Roma - accordo quasi raggiunto con il Liverpool per Alisson : pioggia di milioni per i giallorossi : Il club giallorosso ha quasi raggiunto l’accordo con il Liverpool per il trasferimento di Alisson in Inghilterra accordo quasi raggiunto, trattativa in stato avanzato per il trasferimento di Alisson dalla Roma al Liverpool. I reds hanno offerto 70 milioni bonus compresi (facilmente raggiungibili) per il portiere brasiliano, arrivando quasi a soddisfare le richieste dei giallorossi, che ne chiedono 75 bonus compresi. Il direttore ...

Corsetti : gare disertate per appalti Raggi - danno per Roma : Roma – “Le aziende snobbano i bandi per gli appalti della Raggi. Molti disertano le gare del Comune e delle sue partecipate. Dai 320 bus dell’Atac al semplice albero di Natale, nessuna societa’ sembra interessata alle offerte. Fatti che accadono raramente nella pubblica amministrazione. Da sempre le aziende si sono mostrate interessate alle commesse pubbliche. Oggi invece assistiamo ad una inversione di ...

Se Roma diventa l'ennesimo spot per Raggi e Di Maio : I due avviano una cabina di regia per la Capitale: l'occasione per rilanciare l'immagine di un Movimento coeso dopo i problemi dei mesi scorsi

Raggi : Camping River - 14 in Romania per rimpatrio volontario : Roma – “Abbiamo messo in campo un ampio ventaglio di possibilita’ per favorire il superamento del Camping River tramite un costante coinvolgimento degli abitanti. Uno degli strumenti a disposizione delle persone risiede nel rientro volontario assistito presso il Paese di origine, collegato a un progetto di inserimento socio-lavorativo. I nuclei familiari coinvolti firmano un dettagliato Patto di Responsabilita’, che ...

VIRGINIA RAGGI - CAOS TIFOSI FRANCESI A Roma/ Ultime notizie : assaltata fontana Campo de' Fiori : "Vergognoso" : VIRGINIA RAGGI indignata, CAOS TIFOSI FRANCESI dopo vittoria Mondiali: assaltata fontana Campo de' Fiori. "Vergognoso, la Capitale non è sfogatoio dei vandali"

Frigoriferi scaricati a Tor Bella Monaca - trovato il vandalo. Raggi su Fb ringrazia i Romani : 'Continuate a segnalare' : Se non fosse stato per i cittadini, chissà. Forse il Comune non avrebbe mai capito da dove partire nella ricerca del vandalo dei Frigoriferi. E' diventato l'incubo di via Aspertini, perché da tempo ...

Virginia Raggi - processo per falso a Roma/ Ultime notizie inchiesta nomine : Sindaco in aula - sentenza autunno : Roma, inchiesta nomine: Virginia Raggi al processo per falso sulla nomina di Renato Marra, fratello di Raffaele. sentenza in autunno

I francesi festeggiano i Mondiali e oltraggiano le fontane di Roma : tuffi e bagni nelle vasche storiche : Sventolando bandiere e intonando cori della loro squadra campione del mondo, i supporter hanno voluto celebrare il momento tuffandosi anche nelle fontane Romane. A Campo de' Fiori la vasca della ...

Roma - festa per i Mondiali. I francesi oltraggiano le fontane : tuffi e bagni nelle vasche storiche : Esultanze, cori e sfregio alle fontane di Roma. I tifosi francesi ieri hanno invaso il centro storico della capitale per festeggiare la vittoria in finale ai Mondiali. Migliaia di supporter hanno...

Roma : Inizia il Processo Raggi : Roma – C’e’ anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nell’aula 24 della palazzina B del Tribunale di piazzale Clodio, dove questa mattina entra nel vivo il Processo che la vede imputata per falso. In programma oggi la testimonianza di tre poliziotti, agenti della Squadra mobile che avviarono i primi accertamenti su delega della Procura di Roma. Iniziano cosi’ le deposizioni nel procedimento in cui la prima ...