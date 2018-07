Roma | Perotti saluta Alisson | ' Una perdita importante | ha salvato tante partite'

Roma - Perotti : 'Alisson? Per noi era fondamentale. Sarà un piacere affrontare Ronaldo' : Diego Perotti , attaccante della Roma , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro giallorosso a Trigoria. SUL MONDIALE - 'Il Mondiale è ormai finito, la delusione sta passando. Io ne ho avuta una doppia: prima l'esclusione dalla lista, poi la mancata sostituzione ...

Roma - esclusiva Perotti : 'Vogliamo avvicinarci alla Juve. Alisson via? E' il calcio - la vita continua' : Tanti gli argomenti trattati da Diego Perotti, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: "Il ritiro sta andando molto bene " ha detto l'attaccante della Roma -, abbiamo fatto tanti acquisti ...

Formazione Roma 2019 : Under - Dzeko e Perotti nel possibile tridente scelto da Di Francesco : La Roma può essere considerata la vera sorpresa di questa sessione di calciomercato. All'attivo ci sono infatti ben 10 nuovi arrivi, che si sono aggiunti agli uomini già disposizione di Eusebio Di Francesco. La Roma nella prossima stagione vuole chiaramente migliorare quanto fatto l'anno passato, puntando allo scudetto attualmente nelle mani della Juventus. Le trattative avviate e concluse da Monchi hanno aggiunto un valore enorme alla squadra ...

Perotti : “Roma deve ripartire da semifinale Champions” : “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato”. E’ pronto a iniziare una nuova stagione l’attaccante della Roma, Diego Perotti, che dice la sua sulle sfide che attendono la compagine giallorossa. ...

Roma - Perotti : 'Ripartiamo dalla Champions. Il ritiro è il momento più importante dell'anno' : La possibilità di lasciare la Roma e il dispiacere per la mancata convocazione al Mondiale, non lasciano sereno Diego Perotti nel ritiro che in queste ore si sta svolgendo a Trigoria . L'argentino è ...

Serie A Roma - Perotti : «Ripartiamo - possiamo fare una bella stagione» : Roma - "Dobbiamo allenarci forte, sarà una stagione lunga come quella dello scorso anno e dobbiamo essere tutti pronti. E' il momento di correre e sopportare il caldo però lo facciamo tutti con la ...

Roma - Perotti accoglie Pastore : “la società ha rimpiazzato benissimo la partenza di Nainggolan” : Il giocatore della Roma ha parlato dal ritiro della squadra giallorossa, accogliendo Pastore e parlando degli obiettivi di questa stagione “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato“. LaPresse/Alfredo ...

Roma - Perotti : "Pastore al posto di Nainggolan? Ottima soluzione" : Secondo giorno di ritiro per la Roma a Trigoria, ancora senza tifosi al seguito, ma la società sta studiando un paio di sedute a porte aperte,, sotto un sole davvero caldo. A parlare, prima della ...

Diretta/ Sassuolo Roma (risultato live 0-1) info streaming video e tv : Diego Perotti cerca la giocata! : Diretta Sassuolo Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ultima giornata di Serie A, entrambe le squadre hanno già raggiunto gli obiettivi(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:19:00 GMT)

Sassuolo-Roma alle 20.45 La Diretta In avanti Schick - Dzeko e Perotti : Il Sassuolo in campo per chiudere bene una stagione travagliata, nella quale ad un certo punto gli emiliani hanno dovuto guardarsi dietro e considerare quanti punti avessero di vantaggio sulla ...

Roma - Perotti atterra il figlio in area. Filmato divertente per sostenere la VAR : Il difensore della Roma spietato stende il figlio di due anni in area, ma l'arbitro non fischi. E' il simpatico, irreale, video dei giallorossi a sostegno della tecnologia nella Champions

Serie A Roma - i convocati per la Juventus. Ok Manolas e Perotti : Roma - Al termine della rifinitura odierna il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha chiamato 23 giocatori in vista della prossima partita contro la Juventus . Tra i 23 giallorossi a disposizione ...