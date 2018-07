Roma | Jethro Tull | il 19 luglio all’Auditorium Parco della Musica

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– Un tour mondiale per celebrare l’anniversario d’oro dei. Ian Anderson presenterà al pubblico il meglioleggendaria carriera del gruppo che ha fatto la storia del rock progressive, e si esibirà agiovedì 19alla Cavea dell’Auditorium. Le altre date in Italia sono Molfetta il 17, Porto Recanati il 18, Cagliari il 21, Milano il 23e Firenze il 24. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone.è uno dei più grandi artisti rock-progressive di tutti i tempi e il loro immenso e variegato catalogo di lavori comprende folk, blues,classica e heavy rock. I concerti che si terranno in celebrazione dell’anniversario saranno caratterizzati da un ampio mix di materiali, alcuni dei quali incentrati sul periodo formativo precedente e soprattutto sui “heavy hitters” ...