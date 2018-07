Roma | Furto auto e aggressione a titolare concessionario | arrestato

Roma : Inseguiti sul GRA dopo furto - due arresti : Roma – Gli agenti del commissariato Fiumicino, impegnati nei servizi finalizzati a prevenire i furti nei parcheggi dei centri commerciali della zona, hanno intercettato un’autovettura in transito, a grande velocita’ e, intuendo che potesse essere stato compiuto un reato, hanno iniziato a seguirla. Non appena gli occupanti, due donne, una delle quali alla guida, e un uomo si sono accorti della loro presenza, hanno aumentato ...

Roma - scoperti durante un furto : ladri accoltellano poliziotti - uno finisce in ospedale : Puntavano le macchine dei turisti ferme nei centri commerciali piene dei loro bagagli. Individuata la vettura, la banda, composta da tre stranieri, entrava in azione proprio quando i turisti facevano ...

Roma - furto su 20 mezzi dell'Ama Raggi : «Un atto di sabotaggio» : davvero difficile andare avanti e fare fronte ai continui atti di sabotaggio o semplice vandalismo»: si sfoga così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il riferimento è al furto notturno su ...

Roma. Arrestato 28enne con l’accusa di furto : Un giovane tunisino di 28 anni è stato arrestati dai Carabinieri con l’accusa di furto con strappo. Il giovane aveva strappato dalla mano di una turista pakistana un telefonino. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno Arrestato un tunisino di 28 anni, con precedenti e senza fissa dimora, con l’accusa di furto con strappo. La vittima, una turista pakistana di 29 anni, percorreva via Marsala mentre era al telefono con un suo ...

Roma. Arrestato 16enne per furto aggravato : Cronaca di Roma. Un 16enne nomade è stato Arrestato dai Carabinieri in via di Vigna Stelluti a Roma. Il ragazzo, insieme ad un complice, aveva da poco effettuato un furto in un appartamento di un 80enne e trafugato oggetti per circa 5 mila euro. Arrestato e condotto presso l’Istituto per Minori di Roma, di via Casal del Marmo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. 'Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza' : Sei volte in tre anni: Giuseppe Zanotti, imprenditore delle scarpe, non ne può davvero più. L'ennesimo Furto nella sua azienda, per un valore totale di 700mila euro, lo sta portando a valutare ...

Furto a Zanotti - re delle scarpe dei vip : colpo da 700mila euro. «Vado all'estero - in Romania c'è più sicurezza» : 'Io lavoro nel mondo, ma le tasse le pago in Italia e ho bisogno di sicurezza, che il mio lavoro venga protetto - conclude - Siamo al sesto Furto di seguito, non si può andare avanti. Ti viene voglia ...

Roma - arresto per droga al Tufello e per furto a Marconi : Un arresto per droga invece al Tufello, sempre da parte della Polizia di Stato. Una pattuglia di agenti del commissariato Fidene in servizio in zona Vigne Nuove lo ha notato mentre al volante di una Smart procedeva a velocita’ sostenuta ed anche con manovre azzardate nel traffico. Seguito fino a via Monte Massico, l’uomo e’ stato fermato e durante il controllo si e’ mostrato subito insofferente. Indosso allo stesso, i ...

Bologna - furto a casa di Romano Prodi : identificate due donne nomadi : Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi Continua a leggere L'articolo Bologna, furto a casa di Romano Prodi: identificate due donne nomadi proviene da NewsGo.

