Roma | file chilometriche paralizzano zona Balduina | auto incolonnate

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– Un’ora incolonnati inper salire da piazzale Clodio a Belsito. Codein direzione Monte Mario sulla tangenziale est. Via Igea e piazza Walter Rossi compeltamente paralizzate. C’e’ un intero quadrante della citta’ bloccato a causa dei cantieri stradali che sono stati aperti nei mesi scorsi fino a qualche giorno fa: parliamo dellae delle propagini settentrionali di Monte Mario, a cavallo di via della Camiluccia e via Trionfale. Come quando nevica e vengono chiuse, solitamente, la via Panoramica e la via Trionfale allo stesso modo in questi giorni, a causa della chiusura contemporanea delle altre vie di accesso per la presenza di cantieri, lae’ diventata una trappola diferme al palo. I motivi sono diversi: da un lato c’e’ la chiusura per una voragine e per la sostituzione della rete fognaria ...