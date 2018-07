Roma | festa a sorpresa per compleanno Raggi in Campidoglio

Roma. Domenica a Palestrina arriva la “Festa Tricolore” : Roma. Domenica a Palestrina arriva la “Festa Tricolore” – Il movimento Riva Destra, nato dal primo storico circolo di Alleanza Nazionale, dopo l’inaugurazione il 4 luglio scorso della sua nuova sede romana, in via Venezia, a fianco al Viminale: nel Lazio, annuncia il ritorno in provincia di Roma dello storico appuntamento della destra italiana, Domenica prossima a Palestrina in località Quadrelle. “E’ un ...

Roma - festa con sfregio a Campo de’ Fiori : i tifosi francesi si tuffano per celebrare il mondiale e imbrattano la fontana : Vincere un mondiale non è cosa da tutti i giorni e la gioia esplode incontenibile. A volte il sentimento può scappare di mano. E’ quanto successo a Roma, a Campo de’ Fiori dove i tifosi transalpini, presi dalla foga di festeggiare si sono tuffati nella fontana, sfregiando il monumento con impronte di scarpe e bicchieri rotti. L'articolo Roma, festa con sfregio a Campo de’ Fiori: i tifosi francesi si tuffano per celebrare il ...

Roma - festa per i Mondiali. I francesi oltraggiano le fontane : tuffi e bagni nelle vasche storiche : Esultanze, cori e sfregio alle fontane di Roma. I tifosi francesi ieri hanno invaso il centro storico della capitale per festeggiare la vittoria in finale ai Mondiali. Migliaia di supporter hanno...

Mondiali Russia : i tifosi francesi a Roma - la grande festa e Militari in Libano [FOTO] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Roma : protesta davanti MIT - forze ordine portano via manifestanti : Roma – Intervento delle forze dell’ordine alla manifestazione sotto il ministero dei Trasporti a Roma organizzata dalla rete “Restiamo Umani” contro le politiche migratorie del Governo. Alcuni agenti della Polizia in assetto antisommossa sono intervenuti nel presidio e hanno portato via di peso alcuni attivisti. Da questa mattina circa cinquanta manifestanti si erano incatenati, poi l’intervento delle forze ...

Roma - festa vip per i 70 anni di Roberto D'Agostino : Vip riuniti attorno a Roberto D'Agostino per la festa dei suoi 70 anni. Appuntamento a casa di ' Dago ', sul Lungotevere. Occasione gossip, come Dagospia insegna. C'erano Barbara D'Urso, Mara Venier, ...

La Girandola - festa di luce a Roma per San Pietro e Paolo : fuochi pirotecnici dal Pincio sulle musiche di Ravel : Il cielo di Roma si riempie di nuovi colori, fantasmagorici, spettacoli, di storia antica. Torna la Girandola , l'antica tradizione Romana dei fuochi d'artificio a tempo di musica, venerdì, in occasione delle celebrazioni dei Patroni di Roma, Pietro e Paolo. L'...

Festa del Cinema - Virzì - Tornatore & Weaver : «Roma si fa bella» : ROMA 'I festival non devono prendere posizione ma, per quanto mi riguarda, devono rispondere a una sola regola: la dittatura della bellezza. Non sono mai stato favorevole alle quote, mi sembrano un ...

La Festa di Roma accoglie Netflix e celebra le “Notti magiche” di Virzì : Faccia a faccia con i grandi, spaziando tra cinema e arte, senza dimenticare il rapporto con il territorio e offrendo il primo piano a quegli artisti dello schermo che solitamente rimangono dietro le quinte. ...

EURoma2 compie 10 anni : una grande festa all’insegna dell’amicizia : grande successo per il decimo anniversario di EUROMA2. Un festa per tutta la famiglia con premi, sorprese, ospiti e iniziative speciali. Una grande festa all’insegna dell’amicizia, quella che si è svolta sabato 23 e domenica 24 Giugno, con iniziative ideate per coinvolgere il pubblico di EUROMA2 e ringraziarlo dell’attenzione dimostrata in questi anni. Tanti gli eventi, i concorsi, i progetti educativi e di impegno sociale che hanno reso ...

Pastore è sbarcato a Roma. Festa e cori : domani visite e firma : "Che entusiasmo. Sono felice". Davanti a più di 200 persone, che hanno occupato l'area dei voli privati dell'aeroporto di Ciampino, alle 18 è sbarcato a Roma Javier Pastore. Capelli legati, abbronzato,...

Da Scorsese a Tornatore : ecco cosa ci aspetta alla Festa del Cinema di Roma : Roma. Al Caffè delle Arti della Galleria nazionale, un tempo per tutti più semplicemente (e amicalmente) GNAM, i saloni luminosi e affrescati rispecchiano il bello che c’è al suo interno - in quegli spazi storici riportati in auge dalla direttrice Cristiana Collu - e quel che accade al di fuori rest

Festa del Cinema di Roma - da Scorsese a Tornatore : Fra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di Gian Luca ...

Festa del Cinema di Roma 2018 : in anteprima Notti magiche di Virzì - Best Movie : Infine f ra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di ...