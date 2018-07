Roma | esclusiva Perotti | ' Vogliamo avvicinarci alla Juve Alisson via? E' il calcio | la

Roma - esclusiva Manolas : 'Cristiano Ronaldo? Non mi spaventa - lo sfido in velocità' : CR7 è tra i migliori al mondo, lui e Messi hanno vinto cinque Palloni d'Oro e hanno fatto più di cento gol in Champions. Ronaldo è un giocatore di altissimo livello ma noi non dobbiamo avere paura di ...

Le clausole di esclusiva tra tassisti e radiotaxi a Roma e Milano sono illecite - ha deciso l’antitrust : Le clausole di esclusiva tra i tassisti e i radiotaxi a Roma e Milano sono illecite, ha stabilito l’Autorità Antitrust, «nella misura in cui vincolano ciascun tassista a destinare tutta la propria capacità operativa, in termini di corse per turno, The post Le clausole di esclusiva tra tassisti e radiotaxi a Roma e Milano sono illecite, ha deciso l’antitrust appeared first on Il Post.

Antitrust contro cooperative radiotaxi di Milano e Roma : vincolo di esclusiva lede la concorrenza : L’Antitrust blocca i vincoli di esclusiva che legano i tassisti a 6 imprese di radiotaxi presenti a Roma e Milano perché “restrittive per la concorrenza”. A sollevare il problema sulle clausole lavorative era stata l’app di Mytaxi che aveva denunciato l’attività di sei cooperative: a Roma il 3570, Pronto Taxi 6645 e Samarcanda; a Milano Taxiblu, Yellow Taxi e Autoradiotassì in quanto impossibilitate a rispondere ad ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - si segue Polonia-Colombia - l’obiettivo : Calciomercato Roma – Roma attivissima in questa prima parte di Calciomercato, la squadra di Di Francesco prende sempre più forma, la strategia è stata quella di seguire la linea dei giovani, nelle ultime ore importanti mosse. Occhi puntati anche sui Mondiali in Russia del 2018, l’obiettivo è individuare nuovi talenti, in particolar modo attenzione alla gara tra Polonia e Colombia. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel ...

Sotterranei di Piazza Navona - Visita guidata con apertura serale straordinaria ed esclusiva - Roma : Fra i teatri il primo in muratura fu quello di Pompeo, inaugurato nel 55 a.C., dove si assisteva a spettacoli così sublimi che le stesse tragedie e commedie, nonostante il passare dei millenni, sono ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...