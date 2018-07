Roma | bimba rom ferita alla schiena | era in strada | in braccio alla madre

Roma - bimba rom di un anno ferita da un piombino : è grave : Una bimba romena di un anno, che vive nel campo nomadi di via di Salone a Roma, è stata ferita alla schiena probabilmente da un colpo di pistola ad aria compressa. È accaduto martedì intorno alle 14. ...

Volo sanitario urgente dell’Aeronautica Militare da Catania a Roma per bimba di 4 mesi in pericolo di vita : E’ appena atterrato a Ciampino l’aereo C-130J dell’Aeronautica Militare che ha trasportato da Catania l’ambulanza con a bordo una bambina di quattro mesi in imminente pericolo di vita per il successivo ricovero nell’ospedale “Bambino Gesù” di Roma. La richiesta di trasporto, come accade in questi casi, è pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala ...

Roma - bimba soffocata : medici - è sveglia e respira autonomamente : Ha lasciato la terapia intensiva la bambina di 3 anni giunta lo scorso 1 giugno all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia. Per lunghi ...

Roma - fascetta da elettricista al collo : grave bimba di 3 anni : Una bimba di 3 anni è stata soccorsa ieri sera a Roma dopo essere stata trovata con una fascetta da elettricista stretta attorno al collo. La bambina è ora ricoverata in terapia intensiva. Quando il personale medico-sanitario è giunto nell'appartamento da cui era arrivata la chiamata al 118, la bimba era cianotica: trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni è stata poi trasferita al Bambin Gesù. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ...

Spago stretto intorno al collo : grave bimba di 3 anni a Roma : Una bimba di 3 anni è stata trovata in gravissime condizioni ieri sera in un appartamento in zona San Giovanni a Roma. La piccola era cianotica e aveva una fascetta intorno al collo: trasportata al San Giovanni è stata poi trasferita al Bambino Gesù dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato San Giovanni e della Squadra Mobile di Roma. Dalle primissime informazioni sembrerebbe che la ...

Roma - spago stretto intorno al collo : bimba di 3 anni in coma : La mamma l'ha trovata riversa a terra, con un laccio stretto intorno al collo. Cianotica. Ora una bambina di appena 3 anni è ricoverata in prognosi riservata al Bambino Gesù, dove è stata trasportata ...

