Roma | bambina rom di 1 anno ferita alla schiena | condizioni gravi

(Di mercoledì 18 luglio 2018)– E’ ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Bambino Gesu’, a, e le suesono. E’ giallo sul ferimento di unarom di appena 1avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 lungo viale Palmiro Togliatti. Lasanguinante, con una, e’ stata accompagnata dai genitori all’ospedale Sandro Pertini e poi trasall’ospedale Bambino Gesu’ dove nella notte e’ stata sottoposta a delicato intervento chirurgico. I medici le hestratto un piccolo corpo estraneo in metallo, che verosimilmente potrebbe essere un piombino del tipo utilizzato per le armi ad aria compressa. Al vaglio la versione dei genitori, domiciliati nel campo nomadi di via di Salone, che hraccontato di come si sarebbero accorti del ferimento della piccola solo quando la bimba, in braccio...