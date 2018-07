Roma | 120 rifiugiati politici sfrattati | ora vivono per strada

Roma - 120 rifugiati sotto sfratto : "Trattati come rifiuti" : L'estate Romana parte all'insegna degli sgomberi a danno di un centinaio di persone che alle luci dell'alba si sono ritrovati in strada. Scampati al genocidio del Darfur i 100 sudanesi non hanno mai avuto pace nel nostro...

'Vendo per 120.000 euro capitello Romano doc'. Ma arrivano i carabinieri e scoprono la truffa : 'A.A.A. vendesi antichissimo capitello d'epoca romana'. Dopo avere tentato invano di venderlo alle più note case d'asta italiane, ha provato a piazzarlo online su 'Subito.it', ma anziché attirare ...

Migranti - Romano : “Salvini spieghi in Parlamento morte 120 persone”. Scontro con Borgonovo che lascia la trasmissione : Seconda parte dello Scontro avvenuto a L’Aria che Tira Estate (La7) sulla testimonianza di Giulia Bertoni, la giovane volontaria cesenate che dal 15 al 21 giugno è stata a bordo di una ong e ha assistito impotente al probabile annegamento di 120 Migranti su un gommone. Il deputato Pd Andrea Romano commenta: “Quella nave ong poteva salvare 120 persone, ma non ha potuto farlo su ordine del governo italiano, perché M.R.C.C. prende ordini dal ...

Terremoto Amatrice - 120 Romani indagati : residenze false per incassare i contributi : Hanno ricevuto i contributi per le vittime del Terremoto di Amatrice senza averne diritto e, in alcuni casi, hanno cambiato la residenza per far figurare l'abitazione danneggiata come prima casa: per ...

Panzironi denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma per la sua dieta 'per vivere 120 anni' : Con l'arrivo dell'estate e della temutissima 'prova costume', in molti si mettono alla ricerca di diete rapide, che permettano in pochissimo tempo di smaltire i chili in eccesso. Se questa, però, appare solo come una soluzione momentanea che, nella maggior parte dei casi, fallisce negli intenti, il giornalista Romano Adriano Panzironi si è spinto oltre, arrivando a proporre una miracolosa dieta che ha indignato la Medicina ufficiale [VIDEO]. La ...

Propone dieta per vivere fino a 120 anni - Adriano Panzironi denunciato dall’Ordine dei medici di Roma : Propone dieta per vivere fino a 120 anni, Adriano Panzironi denunciato dall’Ordine dei medici di Roma Il giornalista Romano, che dispensa consigli alimentari su programmi Tv, è stato segnalato alla Procura per abuso della professione medica Continua a leggere L'articolo Propone dieta per vivere fino a 120 anni, Adriano Panzironi denunciato dall’Ordine dei medici di Roma proviene da NewsGo.