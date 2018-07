huffingtonpost

: Riuscite a vedere il disegno di un animale sulla maglia del Napoli? - HuffPostItalia : Riuscite a vedere il disegno di un animale sulla maglia del Napoli? - crisinter82 : @FedericoFerri ascoltami gia il fatto che da 15 giorni mi fate vedere ogni cosa di ronaldo mi da fastidio, ma lo… - gi_fe71 : @giornalettismo @matteosalvinimi vergognatevi siete ben più che faziosi, riuscite anche a mescolare il racconto del… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Disegnare la terzaufficiale delle squadre di calcio è per i grafici l'occasione per liberare la propria creatività. E aquella delper la prossima stagione, si direbbe che ci si è sbizzarriti.tenuta della squadra di Ancelotti compare, stilizzata sullo sfondo, l'immagine di una testa di una pantera.a vederla?Anche la Juventus ha presentato oggi la terza divisa. È realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani. La divisa grigia e gialla, che il club presenta oggi sul suo sito internet, nasce dalla collaborazione tra Adidas e Parleu for the Oceans, programma che ha l'obiettivo di contribuire alla diminuzione dell'inquinamento degli oceani. "La terza divisa per la prossima stagione - scrive la Juventus sul web - abbina la modernità nelle linee e nei colori a una tecnologia ...