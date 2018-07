Risultati del 18 luglio 2018

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : Risultati e classifiche della terza giornata : terza giornata per quanto riguarda i gironi preliminari agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona. Di gran lunga quella tra Setterosa ed Olanda la partita più spettacolare di oggi, visti gli altri risultati, tutti piuttosto scontati. Andiamo a scoprirli con le classifiche aggiornate. terza giornata Martedì 17 luglio (B) Russia-Germania 27-5 (5-2, 7-1, 7-1, 8-1) (B) Ungheria-Serbia 23-6 (9-1, 5-1, 5-3, 4-1) (A) Grecia-Croazia ...

ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships : i Risultati della mattinata : L’ICF Canoe Slalom Junior & Under23 World Championships, in scena allo Stadio della Canoa Città di Ivrea, dà soddisfazioni anche all’Italia Medaglia di bronzo nella gara a squadre K1 donne Junior per l’Italia: ottima la prestazione di Francesca Malaguti, Marta Bertoncelli, Elena Borghi che hanno concluso con il tempo di 110,40, di pochissimo inferiore alle prime classificate. Slalom Gara a squadre C1 uomini ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Risultati e classifiche della prima giornata. Nessuna sorpresa : prima giornata per il torneo maschile degli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona: andiamo a riepilogare tutti i risultati e le classifiche dei gironi. Nessuna sorpresa: tutte le favorite vincono, praticamente senza problemi. prima giornata (B) Montenegro-Francia 8-6 (3-1, 1-1, 2-2, 2-2) (D) Russia-Slovacchia 12-6 (3-1, 2-1, 5-1, 2-3) (C) Turchia-Grecia 1-27 (1-5, 0-7, 0-6, 0-9) (A) Georgia-Ungheria 5-12 (1-3, 2-2, 2-3, 0-4) (C) ...

Hockey su pista - Europei La Coruna 2018 : i Risultati della prima giornata. Volano Germania e Portogallo : Si completa e va in archivio la prima giornata degli Europei di Hockey su pista: si registrano le vittorie di Svizzera e Portogallo nel Girone A, dove riposa la Francia, mentre nel Girone B, oltre al successo della Spagna di ieri e dell’Italia, oggi la Germania supera l’Olanda. Girone A risultati prima giornata Svizzera-Austria 5-1 Andorra-Portogallo 0-11 Riposa: Francia Classifica dopo la prima giornata Portogallo e Svizzera 3; ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i Risultati della seconda giornata. Olanda e Francia a valanga : Va in archivio la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla sconfitta dell’Italia, si registrano altre cinque sfide a senso unico, simbolo di una rassegna continentale a due velocità. Vincono Olanda, Francia e Grecia nel Girone A ed Ungheria, Russia e Spagna nel Girone B. Girone A risultati seconda giornata Israele-Olanda 2-20 Croazia-Francia 6-17 Italia-Grecia 6-7 Classifica dopo la seconda ...

Badminton - Thailand Open 2018 : Giappone ed Indonesia si dividono i titoli. Tutti i Risultati delle finali : Si è concluso nella mattinata italiana il Thailand Open di Badminton: in uno degli ultimi tornei prima dei Mondiali, hanno fatto la parte del leone il Giappone e l’Indonesia, che hanno conquistato rispettivamente tre e due titoli. Niente da fare per gli atleti di casa, che non raggiungono neppure una finale. Di seguito Tutti i risultati delle finali del Thailand Open 2018 di Badminton. Finale singolare maschile Kanta Tsuneyama (Giappone) ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i Risultati delle finali delle specialità olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Di seguito tutti i podi delle 14 gare. Si chiude così il circuito maggiore per la stagione 2018. Due senza senior femminile 1 Nuova Zelanda 7’07″20 2 Canada 7’07″63 3 USA 2 7’17″69 Due senza senior ...

Atletica - Mondiali U20 2018 : Italia magistrale - 4×400 in trionfo! Scotti e compagni Campioni. I Risultati dell’ultima giornata : Campioni del Mondo! Italia in festa a Tampere (Finlandia) in coda ai Mondiali U20 2018 di Atletica leggera grazie a una strepitosa 4×400 metri maschile che si consacra e conquista un’inattesa medaglia d’oro, storica perché è la prima ottenuta da una staffetta nella rassegna iridata di categoria. Show incredibile di Klaudio Gjetja, Andrea Romani, Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti (e di Lorenzo Benati in batteria) che stampano un ...

Vela – Europei Youth Classe Europa - tutti i Risultati delle gare disputate al Circolo Arco : Danimarca e Svezia si aggiudicano la vittoria ai Campionato Europei Youth Classe Europa, rispettivamente nella categoria maschile con Kristian Valentin Medina Praes e nella categoria femminile con Hanna Johnsson Si è concluso al Circolo Vela Arco il doppio evento dedicato alla Classe Europa: per l’assegnazione dei titoli continentali di categoria il Circolo è stato impegnato nei primi 4 giorni con i regatanti della categoria master per poi ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Lucerna 2018 : i Risultati delle finali delle specialità non olimpiche : A Lucerna, in Svizzera, oggi si sono disputate le finali delle specialità non olimpiche della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’Italia è assente, avendo preferito concentrarsi sugli Europei di inizio agosto. Quattro le specialità andate in scena: il singolo pesi leggeri, maschile e femminile, ed il quattro di coppia pesi leggeri, maschile e femminile. Nel singolo pesi leggeri femminile vittoria della Germania in 7’39″21 davanti ...

Serie A - i Risultati delle amichevoli di oggi : poker Chievo - Torino a valanga : Top 22-Chievo 0-4 , 12' Birsa, 14' Giaccherini, 36' Grubac, 77' Meggiorini, Brusaport-Atalanta 0-2 , 40' autogol su cross di Hateboer, 55' Tumminello. In corso, Genoa-Rappresentativa Val Stubai 8-0 , ...

I Risultati dell'autopsia su Sara Francesca Russo."Non è morta per malore - ma per annegamento" : È morta presumibilmente per annegamento Sara Francesca Basso, la 13enne deceduta dopo un bagno nella piscina in un albergo di Sperlonga. È quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia effettuata stamattina all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a Roma.Dall'esame autoptico non sarebbero emersi segni che possano supportare l'ipotesi di un malore. Per avere un quadro più preciso bisognerà ...

Pd - per la segreteria Zingaretti punta sui Risultati della rielezione in Lazio. Ma ci sono anche vecchi atti e obiettivi ripetuti : Nicola Zingaretti dà il via alla sua campagna elettorale per la segreteria del Partito democratico. E lo fa distribuendo un opuscolo in cui sono elencati i “100 fatti in 100 giorni” realizzati durante questi quattro mesi e mezzo passati dalla rielezione a presidente della Regione Lazio, avvenuta il 4 marzo scorso. Un ruolo privilegiato quello del governatore rispetto ai suoi potenziali competitor alla leadership del centrosinistra, vista la ...

Preliminari Europa League - debacle Tre Fiori : goleada dell’Hibernian - tutti i Risultati : Preliminari Europa League – Si è giocato un avvincente turno valido per i Preliminari di Europa League, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Il turno si è aperto con il successo del Pyunik contro il Vardar, blitz del Maribor contro il Partizani. Il Copenhagen vince con il minimo sforzo, dominio e goleada dell’Hibernian contro il Runavik. Ok i Rangers, tutto facile anche per il Radnicki Nis, il risultato di 4-0 ...