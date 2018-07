Rinasce il Parco dell' Appia Antica | il sogno di una generazione

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Nel Lazio un'altra grande innovazione giusta. C'è un modo di governare che cambia le cose. Agisce in profondità, in forma radicale e giusta, e produce innovazione. Nel Lazio oggi ne abbiamo dato un altro esempio. Oggiun, quello di Antonio Cederna, che trent'anni fa con le sue battaglie, con i cittadini, con gli urbanisti e le associazioni, lanciò un progetto bellissimo e coraggioso per Roma. Un unico grandearcheologico da Piazza Venezia ai piedi dei Castelli che, riscoprendo le piazze imperiali di Cesare, Traiano, Augusto, unisca il Palatino, la passeggiata archeologica e l'.Il Consiglio regionale ha approvato, dopo 30 anni di attesa, il piano d'assetto del: un passaggio storico con cui onoriamo la scelta di Adriano La Regina, che nel 1998 salvò questo enorme bene, e riavviamo ildi Cederna per ...