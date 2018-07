Rifiutò la chemio e morì | i genitori di Eleonora Bottaro rinviati a giudizio

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Erano stati prosciolti dall’accusa di omicidio colposo, ma idi, la studentessa di Bagnoli morta di leucemia il 29 agosto 2016 dopo aver rifiutato laterapia, saranno processati a partire dal 25 ottobre davanti al giudice monocratico di Padova. La corte d’Appello, come riporta il Corriere della Sera, ha accolto la richiesta della Procura di Padova, che si era opposta alla decisione del giudice per l’udienza preliminare, rinviando ai coniugiper omicidio colposo aggravato dalla previsione dell’evento. Secondo il pm, che aveva chiesto il rinvio a, iavevano convinto la figlia, che quando si era ammalata era ancora minorenne, a non sottoporsi allaterapia, e avrebbero anche cercato cure alternative rivolgendosi a una clinica in Svizzera., morta 14 giorni dopo il suo diciottesimo compleanno, e i ...