Ricerca e innovazione | nasce il network R2I per l’Italia

Italia sempre più protagonista nell’innovazione : opportunità da 15 miliardi per Ricerca in Energia - Clima e Mobilità : È dedicata alla sostenibilità energetica gran parte della dotazione complessiva da 100 miliardi di euro prevista da Horizon Europe, il nuovo programma quadro destinato a finanziare la ricerca e l’innovazione a partire dal 2021 fino al 2027. Horizon Europe ha debuttato nei giorni scorsi all’Euro Science Open Forum 201 di Tolosa per voce del commissario europeo alla ricerca, Scienza e Innovazione, Carlos Moedas, e sostituirà e migliorerà la ...

Ricerca e innovazione in Italia : risorse insufficienti - risultati eccellenti : Il Consiglio nazionale delle ricerche riprende la redazione della ‘Relazione sulla Ricerca e l’innovazione in Italia’ che fornisce a Governo, Parlamento e opinione pubblica analisi e dati di politica della scienza e della tecnologia. “La comunità scientifica lamenta la scarsità di risorse a propria disposizione, mentre decisori politici e opinione pubblica sono sempre più esigenti e si domandano in che misura la scienza e la tecnologia ...

pat * Il 'sistema Trentino' della Ricerca e dell'innovazione protagonista a Innsbruck di ' Wire ' : la conferenza europea delle regioni ... : ... policy maker, autorità nazionali e locali, centri del sapere e imprese private, verte quest'anno su tre "aree intelligenti" " Connettività, Imprenditorialità, Scienza&ricerca " il cui potenziamento ...

Macchine per granite e gelati Spm «Ricerca - qualità e innovazione : ecco la ricetta del nostro successo» : View Larger Image Macchine per granite e gelati Spm «Ricerca, qualità e innovazione: ecco la ricetta del nostro successo» Come spiega il vostro successo? «Abbiamo scelto di puntare tutto sulla qualità.

Lombardia : martedì a Milano gli Stati generali Innovazione e Ricerca : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - Medicina personalizzata, fabbrica intelligente, tecnologie per ridurre lo spreco alimentare e migliorare la qualità dell’ambiente, ma anche agricoltura 4.0, banda larga e domotica. Questi i temi dell'edizione 2018 degli Stati generali della ricerca e dell’Innovazione di

Officine Edison - la casa per la Ricerca e l’innovazione in campo energetico : Le sfide imposte dai cambiamenti climatici, le trasformazioni in ambito socio-economico, il pianeta che cambia continuamente sono linfa vitale per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione in campo energetico. Ma occorreva un luogo dove tutto questo confluisse affinché se ne potessero trarre benefici per il nostro presente, ma soprattutto per il nostro futuro. È così che Edison, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha dato vita a ...

Ricerca e innovazione nel Mezzogiorno : il divario cresce. Un rapporto : Con il nuovo Governo torna alla ribalta la questione meridionale. L'istituzione di un ministero apposito e il salario di cittadinanza mostrano un interesse per il divario economico e infrastrutturale ...

Edison porta a Torino le Officine di innovazione e Ricerca : Torino, 14 giu. - (Adnkronos) - Arriva all'Energy Center di Torino Officine Edison, uno spazio polifunzionale dedicato a innovazione, ricerca e sviluppo nel settore energetico, che in collaborazione con il Politecnico e le istituzioni locali, punta a cogliere le nuove opportunità e le sfide future

Ricerca e innovazione - Ue propone maxiprogramma da 100 miliardi : In dettaglio, il primo pilastro dedicato alla 'Scienza aperta', sosterrà con 25,8 miliardi infrastrutture di Ricerca, poi progetti di Ricerca di frontiera anche tramite il Consiglio europeo della ...

Bilancio Ue : Commissione propone 100 mld per Ricerca e innovazione : Roma, 7 giu. , askanews, Per il periodo 2021-2027 la Commissione europea propone 'il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre', con uno stanziamento di 100 miliardi di euro, 20 ...