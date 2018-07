Rialzo controllato per l'indice dei servizi di consumo italiano - +0 - 28% - - notevole balzo in avanti per Mondo Tv : Senza grandi spunti rialzisti il comparto servizi di consumo a Piazza Affari , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' indice EURO STOXX , che mostra un progresso moderato. Il ...

Rialzo controllato per il comparto alimentare a Piazza Affari - +0 - 29% - - brilla Centrale del Latte D'Italia - +1 - 36% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti l'indice del settore alimentare italiano, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Food & Beverage, che mostra un progresso ...

Rialzo controllato per il settore utility italiano - +0 - 69% - - notevole balzo in avanti per Terna - +2 - 04% - : Teleborsa, - Senza grandi spunti rialzisti il comparto utility in Italia, che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l'EURO STOXX Utilities, che mostra un progresso moderato. Il FTSE ...

Rialzo controllato per il settore utility italiano - +0 - 69% - - notevole balzo in avanti per Terna - +2 - 04% - : Senza grandi spunti rialzisti il comparto utility in Italia , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con l' EURO STOXX Utilities , che mostra un progresso moderato. Il FTSE Italia ...