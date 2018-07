Residenze finte per la cittadinanza | 22 indagati 10 ordinanze divieto dimora

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Teramo - Diecicautelari didiin provincia di Teramo sono state eseguite dalla Squadra Mobile nei confronti dei titolari di agenzie di intermediazione e 12 richieste di misure interdittive per vigili e ufficiali di stato civile, sulle quali adesso dovrà esprimersi il gip dopo l'interrogatorio: è il bilancio dell'operazione "Cidadania" (in portoghese) relativa ad un giro difittizie finalizzate a far ottenere laitaliana a brasiliani. I 22sono accusati di concorso in abuso d'ufficio. Ad illustrare i dettagli dell'operazione, coordinata dal pm Stefano Giovagnoni, il procuratore Antonio Guerriero che ha sottolineato come l'inchiesta abbia riguardato i Comuni di Pineto, Roseto, Notaresco e Castellalto, ma come le indagini siano ancora in corso per verificare eventuali ...