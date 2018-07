REPUBBLICANI VS TRUMP | “HAI SVENDUTO L’AMERICA A PUTIN” L’attacco di Schwarzenegger dopo

REPUBBLICANI all'attacco di Trump dopo il vertice di Helsinki con Putin. Il senatore Flake : "vergognoso" : Fioccano le polemiche negli Stati Uniti a margine dell'incontro di Helsinki tra il presidente Trump e il collega russo Vladimir Putin. Con i primi commenti, al veleno, che arrivano inaspettatamente dal fronte repubblicano: "Mai avrei pensato di vedere il giorno in cui il nostro presidente americano, accanto al presidente russo, incolpa gli Stati Uniti per una aggressione russa. È vergognoso", ha tuonato su twitter il senatore Jeff Flake . ...

Trump ai REPUBBLICANI : Aspettiamo le elezioni per approvare la legge sull'immigrazione : In un secondo tweet, Trump ha scritto: "E legge te più repubblicani a novembre e passeremo la migliore, più giusta e onnicomprensiva legge sull'immigrazione del mondo. Ora abbiamo la peggiore e la più ...

