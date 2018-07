Regioni del Sud | Progetto Rete Siti Unesco - InfoOggi it

La voce della Politica Cinque Regioni del sud italia insieme nel progetto rete siti UNESCO : In ogni tappa protagonisti i siti UNESCO presenti sul territorio, con seminari inerenti lo sviluppo turistico e culturale delle aree coinvolte, spettacoli di teatromusica, concerti, convegni, eventi ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Antiche tradizioni : oltre 50 artigiani dei cesti da 14 Regioni dell'Italia : Nell'Ottocento: oltre 100 cestai La cesteria è stata una attività importantissima per l'economia e dunque la vita di Tramonti di Mezzo che nell'Ottocento vedeva in attività oltre 100 cestai: una ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : “forti temporali in arrivo al Nord” - criticità gialla in 7 Regioni : Allerta Meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, si sta avvicinando alle Regioni settentrionali dell’Italia, apportando già dal pomeriggio di oggi una instabilità accentuata sul Nord-Est, in estensione dalla notte sul resto del Settentrione, specialmente sul Piemonte e sulla Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Bari - marciapiedi disastrati in viale delle Regioni : anziana cade e si frattura il naso : Meno di una settimana fa abbiamo dato voce ai residenti del quartiere San Paolo , costretti tutti i giorni a fare i conti con i marciapiedi disastrati al punto da non poter essere calpestabili. ...

pat * Il 'sistema Trentino' della ricerca e dell'innovazione protagonista a Innsbruck di ' Wire ' : la conferenza europea delle Regioni ... : ... policy maker, autorità nazionali e locali, centri del sapere e imprese private, verte quest'anno su tre "aree intelligenti" " Connettività, Imprenditorialità, Scienza&ricerca " il cui potenziamento ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : sette le Regioni interessate dal maltempo [MAPPE e BOLLETTINI] : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando le Regioni dell’Italia settentrionale, dalla prossima nottata, tenderà ad intensificare l’instabilità sulla Liguria e a seguire sulla Toscana, con precipitazioni temporalesche anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Nord : criticità “gialla” in 5 Regioni - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Mentre un’area di alta pressione di origine Nord africana interessa le Regioni centro-meridionali della nostra penisola regalando tempo stabile e soleggiato, una perturbazione di origine atlantica si porterà sulle Regioni settentrionali italiane, causando condizioni di forte instabilità su gran parte di esse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

La mappa italiana dei tumori. Regioni - numeri e incidenza del cancro : Forse dipende dall’età che avanza per noi e per chi abbiamo intorno e per il maggior numero di persone che conosciamo negli anni, ma mai come in questi ultimi mesi sono entrata in contatto con persone che si sono ammalate di tumore e che sono decedute. Ho voluto così capirci qualcosa di più e mi è venuto in aiuto il sito dell’Airc con le statistiche del cancro. Stiamo parlando di una malattia socialmente importante, che conta ogni ...

Incidenti e smartphone - la linea dura del Friuli-Venezia Giulia può trovare terreno fertile in altre Regioni : Con gli smartphone sugli scudi e con tutti i pro e i contro che ne derivano, la tecnologia è sempre più parte integrante del nostro quotidiano L'articolo Incidenti e smartphone, la linea dura del Friuli-Venezia Giulia può trovare terreno fertile in altre regioni proviene da TuttoAndroid.

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni 2018 : i vincitori di Chieti : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni 2018: a Chieti trionfano i ragazzi della Lombardia e le ragazze del Lazio La Lombardia maschile è campione d’Italia. Va alla selezione allenata da Oreste Vacondio la finale giocata questa mattina nello splendido impianto del PalaTricalle di Chieti, tra una cornice di pubblico degna della migliore pallavolo grazie alle migliaia di presenze sugli spalti. È finito 3-0 (25-13,25-22,25-19) in poco meno di ...

Regioni : Zaia - auguri a nuova governatrice della Val d'Aosta : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) - Alla nuova presidente della regione autonoma della Valle D’Aosta, Nicoletta Spelgatti, rivolge un saluto e un augurio anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. “Congratulazioni vivissime alla nuova governatrice, prima donna e prima esponente della Lega valdos

Maltempo : allerta meteo - in arrivo piogge sulle Regioni del sud : Ancora Maltempo sulle regioni meridionali, con piogge e temporali che interesseranno in particolare il versante ionico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ...