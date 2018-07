Regione | ok a piano Parco Appia antica

Infortuni : Zoppas (Confindustria Veneto) - plauso a Regione per piano strategico : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Il piano strategico regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il risultato di un processo di condivisione di obiettivi e strategie da parte di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati. Per Confindustria la sicurezza dei lavoratori è una priorità assoluta. La sicurezza sul lavoro si basa soprattutto sulla prevenzione, sulla quale investiamo da sempre e la nostra ambizione ideale è ...

Infortuni : Zoppas (Confindustria Veneto) - plauso a Regione per piano strategico : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - “Il piano strategico regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è il risultato di un processo di condivisione di obiettivi e strategie da parte di tutti i portatori di interesse, sia pubblici che privati. Per Confindustria la sicurezza dei lavoratori è una priorità

Isernia Il Comune ha aderito al bando della Regione finalizzato alla redazione del piano triennale di interventi in materia di edilizia ... : ... 2018-2020, in materia di edilizia scolastica, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 gennaio 2018, di concerto con il Miur. In merito, l'assessore comunale Sonia De Toma ...

alla Regione umbria 30 mln euro per piano infrastrutture : via a interventi stradali strategici per terni e orvieto; ulteriori finanziamenti ... : È già pronto il progetto preliminare e ora potremo completare un'opera che è strategica per la nostra economia, per ridare slancio per il futuro alle piccole e medie imprese del tessuto orvietano". "...