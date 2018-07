Regeni | Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi E poi dice | “Giustizia egiziana sarà

Salvini : su Regeni da Egitto promesso che giustizia sarà fatta : Roma,, askanews, - "Ci tengo a ringraziare il presidente egiziano con cui ho avuto modo di parlare su tanti temi per riallacciare una collaborazione tra Italia ed Egitto che è fondamentale, strategica ...

Regeni - Salvini ad Al Sisi : ora risposte : 19.28 Il ministro Salvini ha incontrato al Cairo il presidente Al Sisi al quale ha chiesto "chiarezza" e di "fare piena luce sull'omicidio Regeni. Mi è stata promessa chiarezza e chiarezza sarà fatta con risposte certe in breve tempo. Con l'Egitto la collaborazione è strategica, ma la premessa è Regeni'". Il presidente Al Sisi ha confermato "la volontà di arrivare a risultati definitivi dalle indagini sull'omicidio". Anche sulla Libia le due ...

Salvini al presidente dell'Egitto : fare piena luce su Regeni : Il vicepremier al Cairo ha rinnovato la richiesta ad Al Sisi. Al centro dei colloqui i temi di sicurezza e immigrazione clandestina

Salvini vede Al Sisi al Cairo : "Fare piena luce sull'omicidio Regeni" : Il ministro dell'Interno incontra il presidente egiziano. La replica: "Su Giulio vogliamo fare giustizia". Una visita inattesa anche per la famiglia che nei giorni scorsi aveva visto il premier Giuseppe Conte

