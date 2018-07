Regeni | Salvini | da Egitto risposte certe in breve tempo

**Caso Regeni : Salvini - da Egitto promessa di risposte in tempi brevi** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Mi è stato promesso chiarezza, con risposte certe in breve tempo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che oggi ha incontrato al Sisi a Il Cairo. L'articolo **Caso Regeni: Salvini, da Egitto promessa di risposte in tempi brevi** sembra essere il primo su Meteo Web.

Matteo Salvini al Cairo da Al Sisi. Focus sui migranti - chiede verità su Regeni : migranti, terrorismo, ma anche verità su Giulio Regeni. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato questa mattina al Cairo il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi rinnovando la richiesta di "fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano". Il Viminale riferisce di un incontro "lungo e cordiale" al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno egiziano. Al centro dei colloqui il rafforzamento ...

Salvini incontra al-Sisi : 'Bisogna fare piena luce sull'omicidio di Giulio Regeni'

Salvini al Cairo vede al Sisi : fare piena luce su Regeni : Missione di Matteo Salvini in Egitto.Il ministro dell'Interno e vice premier ha incontrato questa mattina a Il Cairo il presidente al-Sisi e il ministro dell'Interno egiziano e nell'occasione ha rinnovato la richiesta di fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano Guido Regeni. Lo riferisce il Viminale in una nota in cui si parla di "lungo e cordiale" colloquio che "ha ...

Regeni : Renzi - Salvini e i rapporti con l’Egitto. A chi interessa la verità? : di Claudia De Martino* Ha fatto scalpore la recente dichiarazione del neo ministro dell’Interno Matteo Salvini che attribuisce maggior peso alle buone relazioni con l’Egitto che al proseguimento delle indagini sull’efferata morte per tortura del giovane ricercatore a Il Cairo, Giulio Regeni, nel febbraio di due anni fa (2016). “Non possiamo non intrattenere relazioni con un Paese che è importantissimo da ogni punto di vista” ha dichiarato ...