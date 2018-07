Record nello spazio - Scoperte altre 12 lune di Giove

Jesolo - il Record di una turista tedesca : da 40 anni in vacanza in città - cento volte nello stesso hotel : Jesolo, il record di una turista tedesca: da 40 anni in vacanza in città, cento volte nello stesso hotel Gerlinde Schreiner è stata premiata dal sindaco e dalla direzione della struttura alberghiera per la sua fedeltà Continua a leggere L'articolo Jesolo, il record di una turista tedesca: da 40 anni in vacanza in città, cento volte nello stesso hotel proviene da NewsGo.

Jesolo - il Record di una turista tedesca : da 40 anni in vacanza in città - cento volte nello stesso hotel : Di fronte al primo cittadino che si complimentava per la fedeltà dimostrata, Gerlinde Schreiner ha ricordato come Jesolo le sia piaciuta fin da subito e come abbia continuato ad apprezzare "il senso ...

NASA : Peggy Whitson - l’astronauta donna da Record - si ritira dopo 665 giorni trascorsi nello spazio : l’astronauta da record della NASA, Peggy Whitson, si è ritirata meno di un anno dopo il ritorno dal suo ultimo e più lungo volo spaziale. Ha trascorso più tempo fuori dal pianeta rispetto a qualsiasi altro americano: 665 giorni divisi in 3 missioni sulla stazione spaziale. Whitson è anche la donna che ha la più grande esperienza per quanto riguarda le passeggiate nello spazio, 10 per un totale di 60 ore e 21 minuti . È stata anche la prima donna ...

La canna più lunga del mondo è italiana/ Video - a Milano spinello da Record : 33 metri e due kg di marijuana : La canna più lunga del mondo è italiana, Video, a Milano spinello da record: 33 metri e due kg di marijuana. Superato il precedente record di 30 metri che apparteneva agli USA(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:13:00 GMT)