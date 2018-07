Real Madrid | il dopo Ronaldo è iniziato | Courtois e Hazard i primi colpi

Real Madrid - Florentino Perez promette scintille : “rinforzeremo la nostra squadra con giocatori fantastici” : Il presidente del Real Madrid ha parlato durante la presentazione di Odriozola, garantendo acquisti fantastici per il club blanco “Dobbiamo rafforzare il nostro presente e il nostro futuro. Abbiamo una bella squadra che va rinforzata con grandi giocatori“. Dopo la cessione alla Juventus di Cristiano Ronaldo il Real Madrid è pronto a voltare pagina e a proseguire la striscia di successi forte delle 3 Champions consecutive vinte, ...

Hazard va al Real Madrid : Higuain vola al Chelsea : TORINO - Ora Real Madrid e Chelsea è iniziato il braccio di ferro. Un tira e molla con la Juventus che segue interessata, perché i quasi 200 milioni che le Merengues stanno per mettere sul piatto per ...

Courtois ha scelto il Real Madrid - : Dopo aver incassato oltre 100 milioni di euro per la cessione di Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha deciso di blindare la propria porta con l'acquisto di Thibaut Courtois. Il portiere belga, infatti,...

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : pronti 45 milioni di euro per l'attaccante del Real Madrid : Benzema al Napoli? Ultime notizie: pronti 45 milioni di euro per l'attaccante del Real Madrid. Carlo Ancelotti nutre una grande stima per lui e gli azzurri vogliono rispondere al colpo Cr7.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 23:21:00 GMT)

“Ecco perchè il Real Madrid non avrà nostalgia di Cristiano Ronaldo” : la lettera astiosa del famoso tifoso dei Blancos : Lo scrittore Javier Marías, grande tifoso del Real Madrid, spiega i motivi per cui non avrà nostalgia del neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo Antonio Cassano ha confessato a Vanity Fair la sua passione per Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus. Non tutti però sono dell’avviso che il portoghese sia un vero e proprio colpo per la squadra bianconera. Di tutt’altro sapore è infatti l’opinione di un tifoso d’eccezione ...

Madrid ha già dimenticato CR7 : la sua maglia del Real diventa della Juve : La casacca numero 7 del club più vincente d'Europa e del mondo è dunque rimasta senza un proprietario, con il sito Bleacher Report che ha avuto un'idea per tramutare la maglia bianca del Real Madrid ...

Hazard-Real Madrid - per bookie affare si chiude a 1 - 40 : La trattativa tra Real Madrid e Chelsea è stata bruscamente frenata dopo l’arrivo di Maurizio Sarri: il neo allenatore dei blues non gradisce l’idea di veder partire Eden Hazard, e solo un’offerta ‘monstre’ dei blancos ammorbidirebbe le resistenze del club inglese. I bookmaker, però, rimangono convinti: il talento belga è destinato al Real, da tempo scelto come prossima tappa della sua carriera, e il suo ...

Hazard-Real Madrid : i bookmakers danno l’affare per fatto : Eden Hazard potrebbe essere il sostituto di Cristiano Ronaldo dopo l’addio del fenomeno portoghese al Real Madrid La trattativa tra Real Madrid e Chelsea è stata bruscamente frenata dopo l’arrivo di Maurizio Sarri: il neo allenatore dei blues non gradisce l’idea di veder partire Eden Hazard, e solo un’offerta ‘monstre’ dei blancos ammorbidirebbe le resistenze del club inglese. I bookmaker, però, ...

Cristiano Ronaldo via - il retroscena sulla prima conferenza stampa del Real Madrid : niente domande su CR7 : La prima conferenza stampa del Real Madrid nel segno di Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese non viene nominato neanche una volta da Julen Lopetegui Cristiano Ronaldo va via dal Real Madrid, ma inutile dire che il vuoto che lascia è immenso. La Juventus lo ha già abbracciato, con l’affetto dei suoi tifosi ed a Madrid c’è già chi lo rimpiange. CR7 in termini di prestazioni e d’immagine non potrà che mancare ai ...

Real Madrid - Lopetegui : 'Rosa già ottima - ma faremo qualcosa' : Penso di essere all'altezza del club più importante del mondo e voglio conquistare subito un titolo contro l'Atletico Madrid. E' impossibile che a qualcuno non piaccia il Madrid, tornare qui è sempre ...

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Calciomercato : Courtois è vicino al Real Madrid : Terminato il Mondiale del Belgio con la conquista del terzo posto, i giocatori della selezione del ct Martinez ridiventano, in molti casi, obiettivi di mercato. Il discorso riguarda in particolare Eden Hazard e Thibaut Courtois. In estate potrebbero lasciare il Chelsea e non a caso ieri Hazard, dopo la ‘finalina’ contro l’Inghilterra, si è lasciato scappare la frase “sapete tutti dove voglio andare”, ovvero il ...

Makoun alla Juventus/ Ultime notizie - i bianconeri chiudono per il venezuelano - bruciato il Real Madrid : Christian Makoun è della Juventus: il giovane centrocampista venezuelano è arrivato a Torino e si prepara alla sua nuova avventura. Colpo di calciomercato che riguarda soprattutto il futuro(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:52:00 GMT)

