Rapinato a Venezia | turista malato di cancro scrive al borseggiatore | Questo era

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Dopo aver denunciato il furto subito a, ha voluto anche lasciare alle forze dell'ordine una lettera scritta di suo pugno da consegnare al, nel caso in cui venisse mai rintracciato: "Sonodie sto per morire.è il mio ultimo viaggio con mia moglie".Così Michael Veley,americano in vacanza nel nostro paese, ha commosso chi gli ha prestato aiuto, dopo essere stato derubato di soldi, carta di credito e documenti. Un episodio quantomeno spiacevole, che ha finito per guastare una vacanza che non era un soggiorno come gli altri: l'uomo, impegnato nella battaglia contro il, aveva scelto la bellaper godersi un po' del tempo che gli rimane insieme alla moglie. La lettera redatta dall'uomo ha fatto il giro del web e recita:So che probabilmente non leggeraitesto e non te ne importerà neanche nulla. Noi ...