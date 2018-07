filodirettomonreale

: Randagismo, spariti nel nulla i cani di via Pezzingoli. Dove sono finiti? - - FiloDirettoM : Randagismo, spariti nel nulla i cani di via Pezzingoli. Dove sono finiti? - -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Sempre i volontari segnalano la presenza di cagne in calore, questo significa che presto altri cuccioli saranno messi al mondo e diventeranno randagi in giro per il territorio. Chi si occuperà di ...