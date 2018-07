Rai | Parlamento sceglie 4 membri per Cda

Rai - il Parlamento elegge 4 nuovi membri del cda : sono Borioni - Coletti - De Biasio e Rossi : Il Senato elegge due donne: Rita Borioni e Beatrice Coletti . La Camera nomina due uomini: Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi . sono i 4 nuovi componenti del consiglio d’amministrazione della Rai eletti dal Parlamento . La votazione è segreta ed avviene per schede: ciascun deputato potrà indicare un solo nominativo. Non è difficile però risalire alla paternità di ogni nuovo membro del cda di viale Mazzini. Il M5s al Senato ha scelto il suo nome ...

Parlamento uc Rai no spaventato da "esercito feudale" in Uc Rai na - : Il deputato della Verkhovna Rada, Mustafa Nayyem, ha affermato che in alcune regioni dell' Ucraina esistono unità municipali illegali che "imitano le funzioni delle forze dell'ordine". Il parlamentare ...

Deputato parlamento ucRaino : ponte di Crimea diventerà "ucRaino" - : Gerashchenko ha espresso fiducia che la Crimea tornerà a far parte dell'Ucraina, in modo che anche il ponte di Crimea possa "raggiungere" la parte ucraina. "Il ponte di Kerch, costruito dai russi , il ...