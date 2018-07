Rai | il Parlamento elegge 4 nuovi membri del cda | sono Borioni | Coletti | De Biasio e Rossi

ilfattoquotidiano

: I nomi che saranno votati in Parlamento del CdA della #RAI nel MoVimento 5 Stelle lo decidono i nostri iscritti! C'… - mirellaliuzzi : I nomi che saranno votati in Parlamento del CdA della #RAI nel MoVimento 5 Stelle lo decidono i nostri iscritti! C'… - carlosibilia : Per la prima volta sarà il Parlamento ad eleggere 4 membri del nuovo Cda della #Rai. Sceglieremo i nostri nomi insi… - Montecitorio : La riforma della #Rai approvata nel 2015 prevede che 4 dei 7 componenti del Consiglio di amministrazione siano elet… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il Senatodue donne: Ritae Beatrice. La Camera nomina due uomini: Igor Dee Gianpaoloi 4componenti del consiglio d’amministrazione della Rai eletti dal. La votazione è segreta ed avviene per schede: ciascun deputato potrà indicare un solo nominativo. Non è difficile però risalire alla paternità di ogni nuovo membro del cda di viale Mazzini. Il M5s al Senato ha scelto il suo nome tra i due espressi dal voto sul Blog delle Stelle puntando su, che ha preso 133 voti e ha una lunga carriera come manager televisiva in varie aziende. La Lega invece alla Camera ha votato Igor Deche è dirigente locale della Lega a Monza ma è soprattutto direttore commerciale per Europa e Medio Oriente di Moleskine: ha peso 312 voti. Le opposizioni si sarebbero accordate, invece, su due nomi, chestati verosimilmente votati ...