Rai | Commissione di Vigilanza | Alberto Barachini di Forza Italia eletto presidente

Rai - per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza votazione : Alberto Barachini , candidato di Forza Italia , è stato eletto presidente della commissione di vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. C’era stata una fumata nera alle prime due votazioni: Barachini aveva ottenuto 18 voti alla prima votazione e 19 voti alla seconda votazione , insufficienti a raggiungere il quorum di 24 voti. L'articolo Rai, per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza ...

[Il retroscena] Il Pd vuole la presidenza della commissione di controllo sui Servizi Segreti e consegna la Rai a Forza Italia : Per la cronaca l'esponente azzurro più titolato a guidare la Vigilanza Rai sarebbe l'ex capogruppo al Senato Paolo Romani, che è stato a più riprese ministro per le Comunicazioni. Per aggirare questo ...