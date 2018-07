Rai | Coletti e Cellini scelti dai 5 stelle con il voto online Bianchi Clerici Lega

Rai - voto online 5S : Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. , AdnKronos, - Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per il Cda Rai. "Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati", si legge sul ...

Rai - voto online 5S : Coletti e Cellini per Cda : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nomi indicati dal voto on line M5S per il Cda Rai. “Hanno partecipato alla votazione 20.028 iscritti certificati”, si legge sul blog delle Stelle. “Di seguito nome del candidato e voti ricevuti: Beatrice Coletti 6577; Paolo Cellini 4253; Claudia Mazzola 4005; Enrico Ventrice 2779; Paolo Favale 2414. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!”, si ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

I grillini hanno scelto il nome per il Cda Rai : Beatrice Coletti : Beatrice Coletti, milanese, ha 49 anni e da 26 anni lavora nel mondo della tv. E' stata capo delle produzioni del Gruppo Fox e si è occupata delle startup dei canali italiani e della creazione dei ...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelle dal voto on line : Cellini ha lavorato in Microsoft e Disney e insegna Economia digitale alla Luiss. 'La Rai diventa una grande azienda e si salva se sarà una Rai indipendente, libera e dove il merito e, solo il merito,...

Rai - verso intesa per il cda : un consigliere a testa a M5S - Lega Fdi e Pd. Coletti e Cellini i candidati 5 stelledal voto on line : Un consigliere di amministrazione della Rai indicato dal Movimento 5 stelle, uno dalla Lega, uno da Fdi e uno dal Pd. È questo lo schema che sarebbe oggetto di un accordo politico alla vigilia...

Cda Rai - i candidati M5s sono Coletti e Cellini/ Ultime notizie - risultati voto online su Rousseau : Mazzola ko : Cda Rai, risultati voto online M5s su Rousseau per i 5 candidati grillini: Ultime notizie, la nuova riforma per elezione Cda. Beatrice Coletti e Paolo Cellini sono i nominati (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 20:03:00 GMT)

