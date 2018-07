Rai | Borioni | Coletti | De Biasio e Rossi nel nuovo Consiglio di Amministrazione della Tv

Cda Rai : Borioni - Coletti - De Biasio - Rossi : 14.43 Rita Borioni e Beatrice Coletti sono i due componenti del Consiglio di amministrazione della Rai, eletti in Senato: 133 voti a Coletti (candidata scelta dal M5S), 101 a Borioni (in quota Pd, riconfermata). I due membri eletti invece dalla Camera sono Igor De Biasio (312 voti) e Giampaolo Rossi (166). Il primo candidato in quota Lega, il secondo FdI.