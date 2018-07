Rai | Alberto Barachini eletto presidente della commissione di vigilanza

Alberto Barachini eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti.Laureato in Lettere moderne all'Università di Pisa, Barachini ha cominciato giovanissimo la carriera giornalistica come cronista al quotidiano toscano il Tirreno.Dal 1999 lavora per il gruppo Mediaset. Caporedattore e conduttore, si occupa di politica, cronaca italiana ed estera per la testata ...

Commissione Vigilanza Rai - Alberto Barachini (Forza Italia) nuovo Presidente : Il successore di Roberto Fico alla guida della Commissione di Vigilanza Rai è Alberto Barachini, parlamentare di Forza Italia. Nei giorni scorsi era circolato anche il nome di Maurizio Gasparri, scelta non condivisa dal Movimento 5 Stelle che, secondo alcune fonti, avrebbe posto il veto sul nome dell'ex ministro.Continua a leggere

Alberto Barachini è stato eletto presidente della Commissione di vigilanza Rai : Alberto Barachini è stato eletto presidente della Commissione di vigilanza Rai, la Commissione parlamentare che si occupa di sorvegliare l’operato della televisione e della radio pubblica italiana. Barachini ha 45 anni, è un giornalista che ha lavorato molti anni a The post Alberto Barachini è stato eletto presidente della Commissione di vigilanza Rai appeared first on Il Post.

Rai - per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza votazione : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della commissione di vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti. C’era stata una fumata nera alle prime due votazioni: Barachini aveva ottenuto 18 voti alla prima votazione e 19 voti alla seconda votazione, insufficienti a raggiungere il quorum di 24 voti. L'articolo Rai, per la commissione di vigilanza eletto Alberto Barachini candidato di Forza Italia alla terza ...

Rai - Commissione di Vigilanza : Alberto Barachini di Forza Italia eletto presidente : Alberto Barachini, candidato di Forza Italia, è stato eletto presidente della Commissione di Vigilanza Rai alla terza votazione con 22 voti.(post in aggiornamento)prosegui la letturaRai, Commissione di Vigilanza: Alberto Barachini di Forza Italia eletto presidente pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2018 10:16.

Vigilanza Rai : Alberto Barachini (FI) eletto presidente : Fumata bianca in commissione Vigilanza Rai: Alberto Barachini (FI) è stato eletto presidente con 22 voti, un voto in più del quorum necessario che era di 21. L'elezione di Barachini è arrivata al terzo scrutinio dopo le prime due votazioni andate a vuoto.

ROCKY/ Su Rai 3 il film con Alberto Parodossi e Ruben Aprea (oggi - 17 luglio 2018) : ROCKY, il film drammatico in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast ci sono Alberto Parodossi, Ruben Aprea e Giorgia Cardaci, alla regia Daniele Pini. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:23:00 GMT)

Qualitel Rai 2018 : il pubblico premia Alberto Angela e Antonella Clerici : Svelate le pagelle di Qualitel Rai 2018: ecco il gradimento del pubblico verso programmi, serie tv ed eventi dell’azienda di Viale Mazzini I dati Qualitel 2018 confermano un elevato gradimento da parte del pubblico verso la programmazione Rai. L’azienda di Viale Mazzini, infatti, si conferma una delle reti televisive più seguite con voti altissimi per alcuni programmi e personaggi tv. Scopriamo i voti e le pagelle divulgati dal ...

Qualitel Rai : Alberto Angela primo della classe - Che tempo che fa e Vita in Diretta non pervenuti : Alberto Angela Le pagelle del primo semestre sono buone. Ma occhio: non proprio per tutti. I dati dell’analisi Qualitel – sistema gestito da Gfk che accerta il gradimento dei telespettatori per la Rai – per i primi sei mesi del 2018 sono in maggioranza positivi e in crescita: nel complesso, i programmi del servizio pubblico sono stati promossi dai loro telespettatori. Nell’elenco dei virtuosi, però, ci sono anche degli ...

Rai - il “Qualitel” promuove il servizio pubblico soprattutto grazie ad Alberto Angela - Report e al Sanremo di Baglioni : Baglioni, Bolle, Amadeus e Alberto Angela: la pagella Qualitel premia il poker di volti del servizio pubblico. In maniera costante si discute della dittatura dell’Auditel e della necessità di soffermarsi maggiormente sul gradimento dei prodotti televisivi. La società Gfk ha fornito alla Rai risultati in crescita rispetto alla scorsa stagione, ironia della sorte molte delle trasmissioni premiate godono anche di buoni ascolti. E’ il ...

Qualitel promuove la Rai : Alberto Angela - Sanremo e Report al top del gradimento : Sono arrivati i dati del monitoraggio sulla qualità percepita dai telespettatori sintonizzati sul servizio pubblico radiotelevisivo effettuato da Gfk per conto dell'azienda radiotelevisiva di Stato ed i motivi per sorridere per l'attuale governance della tv pubblica (in attesa di essere rinnovata) ci sono tutti.Si parte dall'ottimo 8,5 di gradimento (scala da uno a dieci) per La penisola dei tesori di Alberto Angela, ma ottiene un buon ...

Rai - in vigilanza spunta il nome di Alberto Barachini : di Forza Italia e fedelissimo del Cav : Alla vigilanza Rai andrà un azzurro. E tra Maurizio Gasparri e Paolo Romani spunta il nome di un altro forzista: Alberto Barachini, neosenatore ed ex uomo di Mediaset. Sarebbe proprio Silvio ...

Ciro di Gomorra racconta Pompei : Marco d’Amore e Alberto Angela insieme su Rai1 : I fan non rivedranno più Ciro di Gomorra alle prese con traffici o omicidi ma sicuramente per Marco d'Amore si aprirà un momento davvero fiorente per la sua carriera. Adesso l'attore è pronto a sperimentare nuove strade, fare nuovi lavori e vestire i panni di altri personaggi per lavarsi via di dosso la "puzza" che Ciro di Marzio gli ha lasciato addosso. Marco d'Amore nelle scorse settimane è stato dietro la macchina da presa dei nuovi ...

Alberto Angela svela come sarà la nuova edizione di Ulisse su Rai1 : Ulisse-Il piacere della scoperta il sabato sera su Rai1: la nuova sfida di Alberto Angela Alberto Angela sarà il nuovo volto del sabato sera di Rai1: la conferma è arrivata lo scorso 27 giugno durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2018/2019. La rete ammiraglia Rai, dunque, punta sulla cultura e non sull’intrattenimento, come consuetudine, per almeno per 4 sabati durante i quali Alberto Angela sfiderà Maria De ...