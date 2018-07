Rai | al via le votazioni per il membro interno del Cda

The Walking Dead The Final Season : Il nuovo TRailer anticipa la fine del viaggio di Clementine : Il noto editore di giochi digitali Telltale Games e Skybound Entertainment di Robert Kirkman hanno lanciato oggi il secondo Trailer di The Walking Dead: The Final Season con altre anticipazioni sulla nuova imminente stagione. Telltale ha anche annunciato che giovedì 19 luglio terrà una dimostrazione live del gameplay nell’ambito del San Diego Comic-Con. I video della dimostrazione ...

Si riaccende il risiko delle torri. Al via dossier EI Towers-Rai Way : L' OPA su EI Towers lanciata da F2i e Mediaset ha riacceso il risiko delle torri e la Borsa sembra averci creduto. Tanto che le azioni EI Towers hanno messo a segno una performance a doppia cifra ...

La modalità Zombies di Call of Duty : Black Ops 4 in un folle story tRailer tra tigri zombie e viaggi nel tempo : Un concentrato di follia, spettacolarità e tamarragine. In fondo cosa si può volere da un nuovo trailer dedicato alla modalità zombies di Call of Duty: Black Ops 4?Come riportato da VG247.com, Activision ha condiviso un nuovo story trailer dedicato alla modalità intitolato Chaos. Il filmato ci permette di fare la conoscenza di Scarlett Rhodes e dei tre alleati che l'accompagnano alla ricerca del padre scomparso. Ovviamente per risolvere il ...

Cast e personaggi di The Good Doctor al via su Rai1 con Freddie Highmore di Bates Motel : anticipazioni 17 luglio : Cast e personaggi di The Good Doctor occuperanno il prime time di Rai1 a partire da oggi, 17 luglio, e per i prossimi martedì sera fino a che la prima stagione della nuova serie con Freddie Highmore non si concluderà. Il protagonista che il pubblico di casa Rai ha avuto modo di apprezzare in Bates Motel, questa volta presterà il volto a Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico. A firmare la serie è stato David Shore, papà di Dr House ...

Nella rosa M5S per la Rai la giornalista Tg1 che Casalino attaccava : "Fa servizietti". E l'ex dirigente licenziato in tronco da Viale Mazzini : C'è chi, come Claudia Mazzola, è stata attaccata per i suoi "servizietti" contro il M5S. E chi invece dalla Rai è stato licenziato in tronco con l'accusa di aver diffuso all'esterno informazioni riservate interne all'azienda del servizio pubblico, come Paolo Favale, ex numero 3 dell'ufficio legale di Viale Mazzini. In tutto sono cinque i nomi dei possibili candidati del Movimento 5 Stelle al cda Rai, che saranno votati ...

Cast e personaggi di Due casi per Helen Dorn al via su Rai2 il 13 luglio : i dettagli sui primi episodi : Altra serie tedesca in arrivo su Rai2 dove proprio da oggi, 13 luglio, occuperanno il prime time della rete Cast e personaggi di Due casi per Helen Dorn. Una sola stagione composta da otto episodi, almeno in Patria, e in Italia? La divisione dovrebbe regalare al pubblico di Rai2 4 puntate ma, intanto, proprio oggi, ci saranno i primi casi per la protagonista della serie. Al centro di Due casi per Helen Dorn ci sono proprio le indagini della ...

The Americans 2 al via su Rai4 giovedì prossimo : come finirà la prima stagione? Anticipazioni 12 e 19 luglio : Rai4 ha deciso di rispettare le promesse fatte al suo pubblico e da giovedì 19 luglio manderà in onda The Americans 2. Anche i nuovi episodi inediti della seconda stagione della serie saranno in onda sulla quarta rete Rai così come succederà a quelli della terza e della quarta già annunciati durante la presentazione dei palinsesti del mese scorso. L'ultimo episodio di The Americans andrà in onda la prossima settimana, il 19 luglio, in coppia ...

Arrestati tre opeRai-falsari a Pavia - così stampavano 50 centesimi falsi : Una zecca clandestina ricavata in un capannone in cui si coniavano monete da 50 centesimi è stata scoperta e chiusa dai carabinieri del comando provinciale di Pavia, che hanno arrestato tre uomini ...

Marco Liorni parla degli scontri con la Rai e si prepara alla sfida con Silvia Toffanin : Marco Liorni lascia il timone de La vita in diretta dopo ben sette anni e si prepara ad una nuova sfida televisiva. Il conduttore, tra i volti più amati del servizio pubblico, in una recente intervista rilasciata al settimanale 'Oggi' ha parlato per la prima volta del suo rapporto odierno con la Rai e degli scontri che ci sono stati qualche mese fa. Liorni non ha nascosto che ad un certo punto stava accadendo 'qualcosa di incomprensibile' ma ...

Ilva di Taranto - sospetta intossicazione per 5 opeRai/ Ultime notizie : azienda avvia indagine : Ilva di Taranto, sospetta intossicazione per 5 operai: dopo il trasferimento in ospedale in seguito a dei malori sono stati già dimessi ma l'azienda ha avviato un'indagine.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:59:00 GMT)

Rosewood 2 al via su Rai2 : l’ultima stagione della serie chiuderà il cerchio? Anticipazioni 10 e 17 luglio : Alla fine anche Rai2 ha capito che quella che inizia oggi, 10 luglio, è Rosewood 2. La seconda stagione del crime americano con Morris Chestnut anche questa sera, causa Mondiali di Calcio 2018, è destinata ad un inizio un po' ritardato ma, tutto sommato, i fan potranno gustare un doppio episodio a cominciare proprio dalla première della nuova stagione. I primi due episodi di Rosewood 2 andranno in onda in prima visione assoluta su Rai2 oggi, ...

Bicamerali rinviate al 18 luglio. Prima i nodi Copasir e Vigilanza - per ultimo il cda Rai : La Conferenza dei Capigruppo del Senato decide all'unanimità di rinviare al 18 luglio la costituzione delle commissioni Bicamerali. Così si affronterà Prima la questione Copasir e Vigilanza e solo dopo si voterà sul Cda Rai. Il Pd darà entro il 16 i nomi dei suoi componenti e mercoledì 18 si riuniranno alle 9 la Vigilanza; alle 10 il Copasir. Alle 11 l'Assemblea eleggerà i componenti del Cda Rai, ...

L'opeRaio è troppo lento e lo mandano via - la Cassazione : "Giusto il licenziamento" : L'operaio che lavora troppo lentamente è licenziabile. A stabilirlo è la Cassazione, che ha respinto le obiezioni dell'ormai ex dipendente di un'azienda del settore delle energie alternative di Genova. A...

Juve - Vinovo addio : il ritiro al via nel nuovo Juventus TRaining Center : Stanze hi-tech e campi da allenamento in 45.000 mq. La Juventus ha salutato Vinovo per sbarcare allo Juventus Training Center L'articolo Juve, Vinovo addio: il ritiro al via nel nuovo Juventus Training Center è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.